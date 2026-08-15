Dank treffsicherer Debütantinnen sind die deutschen Hockey-Frauen gut in die WM gestartet. Gegen Schottland feierte das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman einen 3:0-Sieg.

Die deutschen Hockey-Frauen jubeln nach ihrem Sieg gegen Schottland bei der WM 2026 in Wavre. Quelle: dpa

Die deutschen Hockey-Damen sind mit einem Sieg in die WM im belgischen Wavre gestartet. Der EM-Zweite gewann das Eröffnungsspiel mit 3:0 (2:0) gegen Außenseiter Schottland, das erstmals seit 24 Jahren wieder dabei ist. Die Debütantinnen Yani Zhong (20. Minute), Johanna Hachenberg (25.) und Lynn Krings (60.) erzielten die Treffer.

Wir sind gut drauf und waren bereit. Wir haben es sehr gut gemacht und schöne Tore geschossen. „ Bundestrainerin Janneke Schopman

Die Feldhockey-Frauen und -Männer hoffen bei der WM, die am Samstag in Belgien und den Niederlanden startet, auf Medaillen. Bei den Frauen um Kapitänin Lisa Nolte läuft der letzte Feinschliff. 12.08.2026 | 1:58 min

Zwei Tore nach abgefälschten Schüssen

Jette Fleschütz wurde bereits nach 45 Sekunden das erste Mal im Kreis gefährlich. Etwas später lief die schottische Abwehr den Strafecken-Schuss von Stine Kurz (16.) ab. Deutschland drängte weiter auf die Führung, doch Felicia Wiedermann (18.) scheiterte mit ihrem Rückhandschuss an Torfrau Jessica Buchanan. Anschließend profitierte Zhong davon (20.), dass ihr Rückhandschlag von einer schottischen Verteidigerin ins eigene Tor abgefälscht wurde.

Das war ein guter Start ins Turnier, wir waren direkt wach und können echt zufrieden sein. „ Yani Zhong

Krings hätte erhöhen können, aber Buchanan parierte erneut (22.). Das 2:0 besorgte dann Hachenberg (25.), nachdem ihr Schlag durch die Britin Millie Steiger unhaltbar abgelenkt wurde.

In den Niederlanden und Belgien findet die Hockey-WM der Männer und Frauen statt. Marvin Kirsch sprach mit DHB-Sportdirektor Martin Schultze auch über die schweren Auftaktgegner der Männer. 14.08.2026 | 2:53 min

Torfrau Kubalski hält den Kasten sauber

Im dritten Viertel kam der Außenseiter zu zwei guten Möglichkeiten (39./44.), doch DHB-Keeperin Nathalie Kubalski war zur Stelle. Den Treffer zum Endstand markierte Krings (60.) erst 52 Sekunden vor Schluss nach einer Strafecken-Variante. Nächster Gruppengegner der DHB-Frauen ist am Montag Argentinien.

Der einzige Kritikpunkt ist, dass wir vielleicht noch ein, zwei Tore mehr hätten schießen können. „ Bundestrainerin Janneke Schopman

Die Männer des DHB peilen parallel an, ihren Titel aus dem Jahr 2023 erfolgreich zu verteidigen. Sie treffen am Samstagnachmittag zunächst auf Außenseiter Malaysia.

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