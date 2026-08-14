Agyekum und Craft mit Silber, Owen Ansah mit 200 Meter Gold

Owen Ansah holt bei der Leichtathletik EM Gold über 200 Meter. Zuvor läuft Hürdenläufer Emil Agyekum zu Silber. Ebenfalls Silber holt Shanice Craft im Diskuswerfen.

Owen Ansah gewinnt Gold über 200 Meter bei der Leichtathletik EM in Birmingham. Quelle: Witters | RanjithKumar

Über 100 Meter konnte er sich noch die Bronze-Medaille umhängen, über 200 Meter krönt sich Owen Ansah zum Europameister. Das Ganze in 19,95 Sekunden - so schnell wie kein Deutscher zuvor. Als neuer deutscher Rekord allerdings kann die Zeit nicht gewertet werden. Beim Rennen wehte zu starker Rückenwind.

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Mit seinem Triumph holte Ansah die erste EM-Medaille eines deutschen Mannes über 200 Meter seit Jürgen Evers, der 1986 in Stuttgart Silber bejubelte. Letzter Europameister war Olaf Prenzler für die DDR vier Jahre zuvor in Athen.

Der Titel gewinnt Ansah nur unter Vorbehalt. Nach einem vermeintlich verweigerten Dopingtest im Juli droht dem Sprinter eine Vier-Jahres-Sperre.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Owen Ansahs Gold-, Emil Agyekums Silber- und Shanice Crafts Bronze-Medaille. 15.08.2026 | 17:40 min

Zweiter wurde Zharnel Hughes aus Großbritannien (20,16 Sekunden) vor dem Italiener Fausto Desalu und Titelverteidiger Timothé Mumenthaler aus der Schweiz, die zeitgleich auf die Tausendstel nach 20,26 Sekunden ins Ziel kamen.

Agyekum läuft souverän zu Silber

Der deutsche Hürdenläufer Emil Agyekum läuft in 47,87 Sekunden über 400 Meter zu Silber. Von Anfang an kommt der deutsche Rekordhalter gut ins Rennen. Er muss sich nur dem Norweger Karsten Warholm (46,63 Sek.) geschlagen geben, der mit deutlichem Vorsprung ins Ziel kommt. Auf Platz Drei landet mit 48,26 Sekunden Isamail Nezir aus der Türkei.

Während Agyekum seine erste große Medaille mit der Deutschland-Fahne um die Schultern feierte, war der erfolgsverwöhnte Warholm überglücklich: "Das bedeutet mir sehr viel", sagte der 30 Jahre alte Ausnahme-Athlet. Der zweite Deutsche Starter im 400 Meter Hürden Finale, Owe Fischer-Breiholz, wurde Fünfter. Zu Bronze fehlten ihm nur zwei Zehntel.

Silbermedaille für Diskuswerferin Craft

24 Stunden nach dem Bronze-Coup von Henrik Janssen holt die deutsche Shanice Craft eine weitere Medaille für die deutschen Werfer. Ihr Diskus landet im dritten Versuch bei 65,72 Metern. Das reicht für Silber. Denn nur der Diskus der Niederländerin Jorinde Van Klinken flog noch weiter: auf 67,67 Meter. Bronze geht an Vanessa Kamga (64,61 Meter) aus Schweden.

Mit Silber feiert Craft eine fulminante Rückkehr in die europäische Spitze, nachdem sie bereits in den vergangenen Jahren mehrfach Edelmetall gesammelt hatte. Doch nach ihren drei EM-Bronzemedaillen von 2014 bis 2018 waren keine weiteren Medaillen hinzugekommen. Bis jetzt.

07.08.2026 | 1:45 min

Quelle: SID, dpa