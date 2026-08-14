Reit-WM in Aachen: Katharina Hemmer holt Bronze vor Isabell Werth

Katharina Hemmer sorgt bei der Reit-WM für eine Überraschung und gewinnt mit ihrem Pferd Denoix die Bronzemedaille. Isabell Werth wird Vierte und zollt ihrer Kollegin Respekt.

Kein Gold, aber immerhin Bronze für die deutschen Dressurreiterinnen: Bei der Reit-WM wird Katharina Hemmer mit Denoix Dritte vor Isabell Werth mit Wendy. Lottie Fry aus Großbritannien gewinnt. 14.08.2026 | 5:20 min

Katharina Hemmer schrie ihre Freude ungläubig in den Aachener Himmel, Deutschlands neuer Dressur-Star konnte es kaum fassen: Die Debütantin hat ausgerechnet der Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth bei den Heim-Weltmeisterschaften in der Soers die Bronzemedaille weggeschnappt - im Anschluss sparte die erfolgreichste Dressurreiterin der Geschichte jedoch nicht mit der allergrößten Wertschätzung an ihre junge Nachfolgerin.

Hemmer: "Könnte nicht glücklicher sein"

Als "hochverdient" bezeichnete Werth den Erfolg ihrer 25 Jahre jüngeren Kollegin, die Dressurikone war sogleich als Gratulantin zur Stelle. Zwei Tage nach dem Teamgold feierte Hemmer auf der größten Reitsport-Bühne der Welt ihren bisherigen Karrierehöhepunkt. Sie könne "nicht glücklicher sein", freute sich die strahlende Bronzemedaillengewinnerin: "Das war ein großes Geschenk, was mein Pferd heute mit mir gemacht hat. Ich bin unheimlich stolz."

Mit ihrem Pferd Denoix tanzte Hemmer zu 80,866 Prozentpunkten hinter der überragenden Titelverteidigerin aus Großbritannien Charlotte Fry mit Glamourdale (82,295) und der Dänin Cathrine Laudrup-Dufour (80,927). Werth verpasste auf Rang vier (79,544) knapp ihr 14. Edelmetall bei einer WM.

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Hemmer dankt Werth für Unterstützung

Vor zwei Jahren habe Werth ihr "im Trainingslager für Paris gesagt: Katha, alles ist da, mach einfach weiter. Sie hatte recht, vielen Dank dafür", richtete auch Hemmer ihren Dank an die Dressurkönigin, die gewohnt lässig blieb: "Knapp vorbei ist auch daneben", resümierte die 57-Jährige: "Es war ein knappes Rennen: Katha war spitze, große Gratulation."

Im Teamwettbewerb hatte Werth noch einen historischen zehnten WM-Titel gefeiert - am Freitag musste sie sich bei der Medaillenvergabe nun mit der Zuschauerrolle begnügen.

Auf die Tagesform werde es ankommen, hatte Trainerin Monica Theodorescu schon nach dem ersten goldenen Streich ihres Teams gepredigt: "Da ist alles möglich. Die ersten fünf bis sieben - das ist absolut Tagesform."

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Werth patzte mehrfach

Doch es sollte nicht der Tag der Isabell Werth werden. Von den Patzern einiger ihrer größten Konkurrenten konnte die Erfolgsreiterin nicht vollends profitieren, stattdessen ließen die Nerven die so erfahrene Reiterin diesmal zeitweise im Stich. Das Publikum kommentierte ihre Fehler mit lautem Raunen.

Bis zur letzten Starterin lag Werth trotzdem auf Bronzekurs - doch dann kam Hemmer, nach ihrem fantastischen Auftritt im Grand Prix längst zum Publikumsliebling avanciert. Und die 32-Jährige, von Theodorescu längst in Katharina "Hammer" umbenannt, zauberte erneut. Am Ende konnte sie ihr Glück nicht fassen.

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Quelle: SID/Pia Recktenwald