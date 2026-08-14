Wieder Mehrkampf-Weltmeisterin: Varfolomeev schafft WM-Hattrick

Zum dritten Mal in Folge holt Darja Varfolomeev bei der WM in der Rhytmischen Sportgymnastik den Mehrkampftitel. Diesmal ist sie besonders gerührt: Es ist ein Heimsieg.

Der dritte WM-Sieg im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik ist ein besonders schöner: Daria Varfolomeev darf sich zu Hause vor Frankfurter Publikum feiern lassen. 14.08.2026 | 13:44 min

Darja Varfolomeev hat bei der Sportgymnastik-WM in Frankfurt am Main ihren Mehrkampftitel erfolgreich verteidigt. Die 19-Jährige gewann dank einer beeindruckenden Vorstellung mit 119,500 Punkten vor der Bulgarin Stiliana Nikolowa (117,600) und der Italienerin Sofia Raffaeli (117,550). Für Varfolomeev ist es das zwölfte WM-Gold ihrer Karriere.

Ich habe tolle Menschen an meiner Seite. „ Weltmeisterin Darja Varfolomeev

An der Schulter ihrer Trainerin vergoss sie Freudentränen. Im Moment des großen Triumphs fiel der gesamte Druck ab.

Olympia-Startplatz ist für Darja Varfolomeev sicher

"Ich kann meine Gefühle gar nicht beschreiben. Ich habe geweint, ich habe habe gelächelt - und bin einfach nur dankbar für die Unterstützung", sagte Varfolomeev nach der emotionalen Siegerehrung, bei der sie neben der Medaille auch die Urkunde für den frühzeitig gesicherten Olympia-Quotenplatz 2028 in Los Angeles erhielt.

Darja Varfolomeev dominiert die rhythmische Sportgymnastik seit Jahren. Doch die Heim-WM in Frankfurt wird auch für die 19-Jährige etwas ganz besonderes sein. 11.08.2026 | 1:37 min

Sie wolle "mit voller Kraft" in die Halle kommen, hatte Varfolomeev am Vortag angekündigt. In der ausverkauften Frankfurter Festhalle unterliefen der Athletin vom TSV Schmiden vor 4.250 Zuschauern allerdings zunächst leichte Schwächen mit dem Reifen, mit dem Ball präsentierte sie sich dann aber enorm stark.

Darja Varfolomeevs dritter WM-Titel im Mehrkampf

Auf Zwischenrang drei liegend startete sie in ihre Keulenübung, bewies erneut eindrucksvoll ihre Klasse - und übernahm die Führung. Auch bei ihrer finalen Vorstellung mit dem Band behielt Varfolomeev die Nerven und ließ sich danach von keiner Konkurrentin mehr vom Spitzenrang verdrängen.

Schon in der Qualifikation hatte sich Varfolomeev in der Mehrkampfwertung vor der gesamten Konkurrenz behauptet. Die gebürtige Russin feierte in Frankfurt ihren dritten WM-Titel im Mehrkampf hintereinander: Schon 2023 in Valencia und 2025 in Rio de Janeiro hatte sie jeweils gesiegt.

Darja Varfolomeev: Am Sonntag nächste Gold-Chancen

Für den Deutschen Turner-Bund (DTB) war die Olympiasiegerin von Paris am Freitag die einzige Starterin, Lada Pusch hatte den Einzug in den Endkampf verpasst.

Varfolomeev hat derweil am Sonntag drei weitere Chancen auf WM-Gold: In den Gerätefinals tritt sie mit dem Reifen (12:10 Uhr), dem Ball (12:50 Uhr) und dem Band (15:50 Uhr) an, mit den beiden letzteren Geräten ist sie die Titelverteidigerin. Für die Entscheidung mit den Keulen hatte sie sich überraschend nicht qualifizieren können.

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