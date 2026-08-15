Deutscher Schwimmstar bei EM: Liebmann greift erneut nach Gold

Einmal Gold hat Johannes Liebmann in Paris schon gewonnen - über 1.500 Meter Freistil peilt der 19-Jährige am Samstag seinen zweiten EM-Titel an. Und die Zukunft sieht rosig aus.

Johannes Liebmann mischt bei der Schwimm-EM die Konkurrenz auf. Am Samstag greift er im Finale über 1.500 Meter Freistil nach der nächsten Medaille. Quelle: Imago

Um begreifen zu können, was in diesen Tagen bei der Schwimm-EM von Paris mit ihm passiert ist, muss sich Johannes Liebmann noch etwas gedulden. "Ich weiß noch nicht genau, wie es in meinem Kopf aussieht", gestand der 19-Jährige nach seinem Gold-Coup über 800 Meter Freistil jedenfalls - und kündigte an: "Das guck’ ich nach dieser Woche."

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EM: Liebmann schwimmt gegen Klemet um Gold

Die ist noch nicht ganz vorüber, doch mit der zweitschnellsten Vorlaufzeit über 1.500 Meter Freistil kam Liebmann am Freitag dem erhofften Erkenntnisgewinn wieder ein Stück näher. Die Form sei gut, sagte er anschließend - und betonte:

Sich immer wieder auf das höchste Energielevel zu schießen, ist schwierig. Aber ich hoffe, ich kriege es hin. „ Johannes Liebmann

Im Finale über die 30 Bahnen Kraul wird sich der Europameister über 800 Meter Freistil am Samstag um 19:20 Uhr (live im ZDF) unter anderem mit Oliver Klemet messen. Bei seinem ersten Goldrennen am Mittwoch gelang ihm das gegen Sven Schwarz, einen anderen Mitstreiter aus dem DSV-Team, bereits vorzüglich.

Magdeburger Erfolgsgeschichte geht weiter

"Johannes hat es unglaublich gut gemacht, ich hatte keine Chance heute", schnaufte Schwarz (24), als amtierender Vizeweltmeister auf dieser Strecke Zweiter. Mit dreieinhalb Sekunden Rückstand auf Liebmann.

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Dessen kometenhafter Aufstieg ist das nächste Kapitel in der andauernden Magdeburger Erfolgsgeschichte. Dort schmiedet Bernd Berkhahn als Bundestrainer fürs nationale Langstrecken- und Freiwasserschwimmen seit 2012 in höchster Akribie Olympiasieger, Weltmeisterinnen und Weltmeister fast wie am Fließband. Mit Liebmann als neuestem Wow-Effekt.

Taktikbesprechung über Entfernung von 9.000 Kilometer

Die Taktikbesprechung mit dem Senkrechtstarter im DSV-Team erfolgte über 9.000 Kilometer Entfernung von Los Angeles aus - wo Berkhahn in dieser Woche schon mal die Sportstätten für Olympia 2028 inspizierte. Seine zentrale Vorgabe an Liebmann in Paris: Je zügiger er loslege, umso größer seien am Ende Medaillen- und Siegchancen.

Wie schnell es für ihn in den vergangenen Monaten nach oben ging, wundert den bemerkenswert abgeklärten Teenager selbst am meisten. Am 12. April kraulte er in Stockholm über 800 Meter zum Europarekord, den er in Paris nun nochmals verbesserte. Zwei Tage zuvor hatte er in der schwedischen Hauptstadt bereits die Weltjahresbestzeit über 1.500 Meter Freistil in den Pool gezaubert.

Wellbrocks wertvolle Erfahrungen helfen Liebmann

Sven Schwarz, amtierender Vizeweltmeister auf der Marathonstrecke im Pool, verpasste am Freitagmittag als "nur" drittbester DSV-Starter das Finale. Während Liebmann sich in seiner ersten Saison bei den Profis an den zweiten Coup bei dieser EM macht.

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Beim Training in Magdeburg profitiert Deutschlands neueste Vorzeigekrauler, der in diesem Frühjahr neben der Schwimmerei sein Abitur machte, Tag für Tag von der geballten Erfahrung um ihn herum. Besonders wertvoll für ihn dabei: Florian Wellbrock.

Wellbrock lobt Liebmann: Wissbegierig und demütig

Der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio, in der Seine in der Vorwoche unter anderem zu Gold in der Mixed-Staffel gekrault, lobt die Wissbegier und die Demut des jungen Kollegen. Und der staunte bei seinem Sieg über 800 Meter dann über die eigene Bierruhe vor dem Start.

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Als Liebmann zusammen mit seiner älteren Schwester als kleiner Knirps unbedingt ein Schlauchboot haben wollte, machte ihr Papa zur Bedingung, dass die beiden erst mal schwimmen lernen. Und das kann der Sohnemann inzwischen so gut, dass ihn der zehnmalige Weltmeister Wellbrock als potenziell "richtig gefährlich" für die nächsten Jahre einschätzt.

Liebmann: "Überraschend" weiter Schub in dieser Saison

"Der Schub in dieser Saison kam überraschend, auch überraschend weit. Damit hätte ich auf keinen Fall gerechnet", sagt Johannes Liebmann dazu und strahlt: "Umso glücklicher bin ich damit - und schau' mal, wie weit er noch geht."