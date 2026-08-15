Fußball: Bundestrainer Jürgen Klopp nimmt die Arbeit auf

Jürgen Klopp ist ab diesen Samstag offiziell als Fußball-Bundestrainer im Amt. Dass seine Vorstellungen bei der deutschen Nationalmannschaft greifen, ist kein Automatismus.

Hat viel Arbeit vor sich: der neue Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp. Quelle: AP

Irgendwas aus früheren Zeiten bleibt immer. Bei Jürgen Klopp ist es der Spitzname "Kloppo". So hat ihn jeder einst schon beim FSV Mainz 05 genannt, als aus dem Spieler mitten in den närrischen Tagen 2001 der Trainer wurde. Unter dem Synonym bespielt der neue Bundestrainer, dessen Arbeitspapier offiziell an diesem Samstag beginnt, seine Sozialen Kanäle.

Klopp spürt "Größe und Verantwortung"

Beworben werden darauf auch Aktivitäten wie kürzlich "Kloppo’s Kids Camp" im Europapark Rust, als der neue Hoffnungsträger des deutschen Fußballs drei Dutzend Kinder aus sozialen Einrichtungen in Baden-Württemberg betreute. Kinder, die sich das sonst "entweder nicht erlauben können oder es sich echt verdient haben", wie der 59-Jährige sagte.

Nicht nur 6,4 Millionen Instagram-Follower interessieren solche Tätigkeiten nun vermehrt. "Die Größe und die Verantwortung" dieses Amtes sei immens, ahnte Klopp bei seiner Vorstellung auf dem DFB-Campus.

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Mix aus Expertise und Engagement

Bereits in Frankfurter Studentenzeiten fiel Klopps Weggefährten auf, dass sich bei diesem Mann Expertise mit Entertainment vermengen. Gleichwohl: Bis Klopp mit seiner Lehre in Mainz, Dortmund und später auch beim FC Liverpool durchdrang, hat es immer gedauert. Auch ein Menschenfänger, mögen seine Aura und Autorität noch so sehr überzeugen, kann nicht zaubern.

Was die kriselnde Nationalmannschaft angeht, der bei der WM 2026 die Harmonie der "Family Days" allem Anschein nach wichtiger schienen als der Widerstandsgeist für die K.-o.-Runde, wünscht sich Klopp "generell mehr Aufwand". Und nicht verkehrt wäre es, wenn die Spieler seine Grundidee vom Gegenpressing nicht nur verstehen, sondern auch verinnerlichen. Einen Stehgeiger verträgt der Stil nicht.

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Es braucht Zeit und die richtigen Typen

Gut zu beobachten nach seiner Inthronisierung bei Borussia Dortmund im Sommer 2008. Es bedurfte zweier Spielzeiten des Übergangs, ehe sich Klopp mit dem Meistertitel 2011 und den Double 2012 ein Denkmal setzte. Nach und nach hatten bei ihm hungrige Draufgänger wie Neven Subotic, Mats Hummels, Sven Bender, Nuri Sahin oder Kevin Großkreutz wichtige Rollen erhalten. Am besten vereinte Shinji Kagawa mit seiner nimmermüden Haltung und überragenden Begabung die Klopp-Philosophie.

Anlaufen, Stressen, Jagen und Umschalten reifte zum schwarz-gelben Markenkern. Nur dafür brauchte es einerseits ein bisschen Zeit und andererseits die richtigen Typen.

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Insofern ist richtig, dass der DFB seinem mit allen Befugnissen ausgestatteten Vordenker einen Vierjahresvertrag bis zur WM 2030 gab. Als Nationalcoach kann sich Klopp nur sehr bedingt das Team nach seinen Anforderungen zusammenstellen, wie er das ab 2015 in Liverpool tat. Bis zum Meistertitel in der Premier League dauerte es dennoch fast fünf Jahre.

Tempo als Basis

Dem Team wuchsen an der Anfield Road Flügel: Die Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold und Andy Robertson agierten wie verkappte Außenstürmer in einem variablen Offensivsystem, das vorne auf den herausragenden Fähigkeiten eines Mo Salah, Sadio Mané und des falschen Neuners Robert Firmino fußte. Dieses Dreigestirn konnte jedes Tempo mitgehen. Die Basis für Heavy-Metal-Fußball.

Wer sollen bei der DFB-Auswahl diese Protagonisten sein? Vielleicht Said El Mala, Lennart Karl, Kai Havertz oder Nick Woltemade? Demnach könnte es Deniz Undav genau wie unter Julian Nagelsmann schwer haben, denn das laufintensive Spiel gegen den Ball liegt dem Mittelstürmer eher nicht.

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Nations League als erster Fingerzeig

Die Nations-League-Begegnungen gegen die Niederlande, zweimal Griechenland und Serbien zwischen dem 24. September und 4. Oktober liefern erste Fingerzeige, was Klopp sehen will. Oder wie er sagte:

Spielen wird, wer gut ist, Riesenbock hat und in dem Moment, wo er das Trikot anzieht, noch ein bisschen besser wird. „ Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp

Die Kids bei der Goodwill-Veranstaltung auf der Anlage des SV Rust sind bei "Kloppo" schon mal mit gutem Beispiel vorangegangen.

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