Reit-WM in Aachen:Michael Jung in der Vielseitigkeit auf Goldkurs

Michael Jung greift bei der Reit-WM in Aachen nach Gold in der Vielseitigkeit. Der viermalige Olympiasieger geht nach dem Geländeritt als Führender ins abschließende Springen.

Bei der Reit-WM in Aachen liegt Michael Jung in der Vielseitigkeit vor dem abschließenden Springen am Sonntag auf Platz eins. Der Wettkampftag vom Samstag in der Zusammenfassung. 15.08.2026 | 4:51 min

Der viermalige Olympiasieger Michael Jung liegt vor dem großen Showdown der Vielseitigkeitsreiter bei den Weltmeisterschaften in Aachen in der Pole Position. Mit seinem Partner Chipmunk glänzte der 44-Jährige bei der zweiten Teilprüfung im Gelände, beim abschließenden Springen kann der Rekordmann seinen zweiten WM-Einzeltitel nun ganz ohne Mithilfe der Konkurrenz gewinnen.

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Jungs Dank ans Pferd und die Mannschaft

Jung richtete seinen Dank wie so oft an sein starkes Pferd. "Er hat sich super reiten lassen heute, das war gigantisch", sagte er nach dem Ritt und lobte auch die anderen Mannschaftsmitglieder: "Alle haben super gekämpft und es ganz stark gemacht."

An das Springen verschwendete Jung noch keinen Gedanken, er wolle "erstmal den heutigen Tag genießen", sagte er, "und dann volle Konzentration". Am Sonntag erwarte er dann im Hauptstadion eine "Riesenatmosphäre."

Da dann noch die Konzentration, Balance und Ruhe zu behalten, ist die größte Herausforderung. „ Michael Jung

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Julia Krajewski fällt weit zurück

Auf der anspruchsvollen Geländestrecke in der Soers blieb Jung ohne Fehler innerhalb der erlaubten Zeit, damit schob er sich von Rang drei in die Führungsposition (23,0 Minuspunkte). Der Erfolgsreiter profitierte auch von der langsamen Runde seiner Teamkollegin Julia Krajewski, die nach der Dressurprüfung noch in Führung gelegen hatte. Die Tokio-Olympiasiegerin rutschte aufgrund einer deutlichen Zeitüberschreitung auf Rang 20 ab (35,6).

Vor der letzten Teilprüfung am Sonntag liegt Jung hauchdünne 0,4 und 0,6 Minuspunkte vor den beiden Britinnen Rosalind Canter und Laura Collett - aber Fehler darf er sich im Springen nicht erlauben, sonst droht ein bitteres Déjà-Vu: Bei der WM 2022 hatten Jung und Chipmunk ebenfalls in Führung gelegen, ehe ein Fehler am letzten Sprung die Titelträume auf die dramatische Weise platzen ließ.

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Deutsche Mannschaft auf Silberkurs

Die deutsche Equipe präsentierte sich auf der Geländestrecke jedoch geschlossen stark. Vor allem aber Einzelreiter Christoph Wahler überragte, mit D'Accord zeigte er den schnellsten Ritt des Tages und hat auf Rang fünf noch Chancen auf das Podium (29,4). Malin Hansen-Hotopp liegt auf Rang elf ebenfalls in Schlagdistanz (31,8), Libussa Lübbeke ist auf Platz 45 (57,1).

In der Mannschaftswertung liegt die deutsche Equipe vor dem Finale mit deutlichem Rückstand auf Silberkurs (90,4), zu geschlossen stark präsentierte sich das britische Team (75,6). Auf die Schweiz auf Rang drei besitzt Deutschland ein ordentliches Polster (106,5). Die 5.600 Meter durch die Aachener Soers mit insgesamt 28 Hinderniskomplexen und 42 Sprüngen stellten am Samstagnachmittag viele Duos vor harte Aufgaben, zahlreiche Paare beendeten den Parcours aufgrund von Stürzen nicht.

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