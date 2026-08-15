Turn-EM: Gold und Silber für deutsche Turnerinnen

Am Stufenbarren krönt sich die deutsche Turnerin Helen Kevric zur Europameisterin. Karina Schönmaier sichert sich am Sprung Silber.

Helen Kevric gewinnt bei den Europameisterschaften in Zagreb Gold am Stufenbarren. Quelle: nordphoto

Rückkehrerin Helen Kevric hat sich bei der Turn-EM in ihrer Paradedisziplin am Stufenbarren erstmals zur Europameisterin gekrönt. Gemeinsam mit Karina Schönmaier, die Silber am Sprung gewann, bescherte sie dem Deutschen Turner-Bund (DTB) nach dem Mehrkampf am Donnerstag die ersten Medaillen bei den Titelkämpfen in Zagreb.

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Comeback nach Verletzungspause

Kevric (18), die sich erst Ende Juli nach langer Verletzungspause mit zwei deutschen Meistertiteln zurückgemeldet und die Qualifikation an ihrem Paradegerät als Beste abgeschlossen hatte, sicherte sich mit 14,500 Punkten Gold vor den Italienerinnen Elisa Ioro (14,333) und Giulia Perotti (14,233). Für die Athletin vom MTV Stuttgart ist es die erste Einzelmedaille bei Europameisterschaften.

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Schönmaier (21), Europameisterin bei der Heim-EM 2025 in Leipzig, war als Titelverteidigerin in die Entscheidung am Sprung gegangen, musste sich aber mit 14,066 Punkten der Russin Angelina Melnikowa (14,166) geschlagen geben. Bronze ging an Lisa Vaelen aus Belgien (13,983).

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Schäfer-Betz verpasst Bronze knapp

Im Gerätfinale am Schwebebalken landete die ehemalige Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (29) nach Abzügen für eine zeitliche Überschreitung mit 13,633 Punkten auf Rang vier. Gold ging an Elena Colas aus Frankreich (13,933) vor Manila Esposito aus Italien (13,833). Mehrkampfeuropameisterin Melnikowa sicherte sich mit Bronze (13,700) ihre insgesamt dritte Medaille in Zagreb. Für das Finale am Boden hat sich keine deutsche Starterin qualifiziert.

Zum Abschluss der EM treten die Turnerinnen am Sonntag (ab 16.00 Uhr) im Teamfinale an. Deutschland qualifizierte sich als viertbeste Mannschaft hinter Russland, Italien und Großbritannien. 2025 gewannen sie Silber.

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Quelle: SID