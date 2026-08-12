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Turnen - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Trampolin - Turnen
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Sport | Sport allgemein:Turn-EM in Zagreb: Gerätefinals Frauen

Turnen

Turnen ist eine Sportart, die unterschiedliche Disziplinen von der Rhythmischen Sportgymnastik bis zum Trampolinturnen zusammenfasst. Im Blickpunkt steht vor allem das Geräteturnen. Saison-Höhepunkte im Geräteturnen sind Welt- und Europameisterschaften sowie die Olympischen Sommerspiele.

Turn-Superstar Simone Biles

Simone Biles

Der unglaublichste Sprung der Olympia-Geschichte

Aktuelle Nachrichten zum Turnen

  1. Die deutsche Turnerin Helen Kevric am Stufenbarren während des Mehrkampfs der Frauen bei den Deutschen Meisterschaften.

    Bundestrainer sieht Chancen bei EM:Turnen: Helen Kevric krönt Comeback mit zwei DM-Titeln

    mit Video7:17
  2. Pauline Schäfer-Betz

    Turnen - Mehrkampf:Schäfer-Betz und Kevric mit erfolgreichem Comeback

    mit Video5:22
  3. Andreas Toba am Reck bei den Finals 2026.

    Die Finals in Hannover:Andreas Toba: Aus dem Turn-Ruhestand zu Bronze

    mit Video1:09
  4. Misbrauchsskandal im Turnen

    Turnen:Ermittlungen im Missbrauchsskandal weiten sich aus

    von Sylvia Warnke
    Video1:35
  5. Turnerin auf dem Schwebebalken

    Turnerinnen erheben schwere Vorwürfe:Neue Ermittlungen im Missbrauchsskandal

    mit Video1:35
  6. Trainer Andreas Toba beobachtet seinen Athleten Trebing am 02.08.2025 in Dresden bei der Deutschen Meisterschaft im Turnen.

    Turner Toba über Verletzungen:"Vertrauen kommt nie von selbst zurück"

  7. Turnerin Karina Schönmaier am Sprung bei der WM in Jakarta

    Turn-WM in Jakarta:Fehler kostet Schönmaier Medaille

    Video0:47
  8. Turnen: Mehrkampf-Weltmeister Daiki Hashimoto aus Japan.

    Turn-WM in Jakarta:Hashimoto verteidigt Mehrkampf-Titel

    von Eike Papsdorf
    Video0:37
  9. Hauptsitz des IOC in Lausann

    Indonesien verweigert das Visum:IOC reagiert auf Ausschluss Israels von Turn-WM

  10. Das Logo des Internationalen Sportgerichtshofs CAS.

    CAS-Entscheid:Israel bleibt von Turn-WM ausgeschlossen

  11. Andreas Toba gewinnt die Silbermedaille beim Reck bei der Turn-EM.

    Internationales Karriereende:Toba: "Bin einfach nur dankbar"

    Video2:38
  12. Turnerin Karina Schönmaier im Sprungfinale der Heim-EM in Leipzig

    19-Jährige triumphiert:Turn-EM: Schönmaier gewinnt Sprung-Gold

    Video0:32
  13. Turnerin Karina Schönmaier holt Gold bei der Turn EM 2025 am 30.05.2025 und jubelt.

    Turn-EM: Schönmaier triumphiert:Erstes Sprung-Gold für DTB-Frauen seit 2008

    mit Video0:32
  14. Schreckmoment bei der Turn-EM

    Turn-EM:Kevrics Verletzung überschattet Mehrkampf

    von O. Bozdech | A. Runkel
    Video1:07
  15. Turnerin Elisabeth Seitz beendet ihre Karriere. Aufgenommen am 29.05.2025

    Rekordmeisterin ewartet Kind:Turnen: Elisabeth Seitz beendet Karriere

    mit Video0:41
  16. Helen Kevric (Mitte), wird am 29.05.2025 nach ihrer Übung am Sprung verletzt zur Seite getragen.

    Turn-EM in Leipzig:Verletzungsdrama um Helen Kevric

    mit Video1:07

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