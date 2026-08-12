Turnen
Turnen ist eine Sportart, die unterschiedliche Disziplinen von der Rhythmischen Sportgymnastik bis zum Trampolinturnen zusammenfasst. Im Blickpunkt steht vor allem das Geräteturnen. Saison-Höhepunkte im Geräteturnen sind Welt- und Europameisterschaften sowie die Olympischen Sommerspiele.
Turn-Superstar Simone Biles
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