Turn-WM: Fehler kostet Karina Schönmaier Sprung-Medaille

Europameisterin Karina Schönmaier hat bei den Turn-WM in Jakarta WM-Medaille verpasst. Wegen eines Technikfehlers beim ersten Versuch erhielt die 20-Jährige einen Abzug von 2,0 Punkten. Schönmaier hatte nur eine Hand auf dem Sprungtisch statt wie vorgeschrieben beide Hände. Auch ein umgehender Protest ihres Trainers Anatol Ashurkov half nichts. Trotz eines tadellosen zweiten Sprungs reichte die Durchschnittsnote von 13,483 Zählern für beide Versuche nur zum fünften Platz.