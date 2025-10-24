Turn-WM: Fehler kostet Karina Schönmaier Sprung-Medaille

Turn-WM in Jakarta:Fehler kostet Schönmaier Medaille
Europameisterin Karina Schönmaier verpasst bei der Turn-WM wegen eines Fehlers eine mögliche Medaille am Sprung. Am Ende bleibt Rang fünf für die 20-Jährige.
Europameisterin Karina Schönmaier hat bei den Turn-WM in Jakarta WM-Medaille verpasst. Wegen eines Technikfehlers beim ersten Versuch erhielt die 20-Jährige einen Abzug von 2,0 Punkten. Schönmaier hatte nur eine Hand auf dem Sprungtisch statt wie vorgeschrieben beide Hände. Auch ein umgehender Protest ihres Trainers Anatol Ashurkov half nichts. Trotz eines tadellosen zweiten Sprungs reichte die Durchschnittsnote von 13,483 Zählern für beide Versuche nur zum fünften Platz.
Weltmeisterin wurde Anschelina Melnikowa mit 14,466 Punkten. Für die 25-jährige Russin, die als neutrale Athletin antrat, war es das zweite Gold nach dem Sieg im Mehrkampf am Donnerstag. Silber sicherte sich Lia-Monica Fontaine aus Kanada mit 14,033 Zählern vor Joscelyn Roberson aus den USA mit 13,983 Punkten.