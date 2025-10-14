CAS-Entscheid: Israel bleibt von Turn-WM ausgeschlossen

Israelische Turner dürfen bei der WM in Indonesien nicht teilnehmen. Der Sportgerichtshof CAS lehnt einen Einspruch gegen den WM-Auschluss ab.

Der Sportgerichtshof CAS hat den Einspruch Israels abgelehnt. Quelle: dpa

Der Ausschluss von der Weltmeisterschaft bleibt bestehen: Die israelischen Turner dürfen auch nach einem Einspruch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS nicht an den am Sonntag beginnenden Titelkämpfen in Indonesien teilnehmen.

Die "Anträge auf dringende einstweilige Maßnahmen" seien vom CAS geprüft und abgelehnt worden, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichtshofs am Dienstag.

Gericht: Keine einstweiligen Maßnahmen

Der israelische Turnverband hatte sich an den CAS gewandt und gefordert, dass entweder die Teilnahme der eigenen Athletinnen und Athleten garantiert wird oder die Veranstaltung abgesagt beziehungsweise verlegt wird. Das Gericht erklärte nun, dass diese Berufung zwar noch laufe, einstweilige Maßnahmen aber nicht ergriffen würden.

In Leipzig fand zeitgleich zur EM der Turner das Deutsche Turnfest statt - mit 80.000 Aktiven die größte Breitensport-Veranstaltung der Welt. 02.06.2025 | 2:17 min

Am vergangenen Donnerstag hatte die indonesische Regierung die Visa der Athletinnen und Athleten aus Israel annulliert. Der zuständige Minister für Rechtsangelegenheiten und Menschenrechte des muslimisch geprägten Landes, Yusril Ihza Mahendra, hatte die Entscheidung mit dem Gaza-Krieg begründet.

Deutliche Kritik vom DTB

Der Turn-Weltverband FIG akzeptierte anschließend den Beschluss und kündigte an, keine Maßnahmen gegen das Vorgehen der Regierung ergreifen zu wollen. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hatte hingegen mit Unverständnis auf die Entscheidung reagiert und weitere europäische Nationalverbände um Unterstützung gebeten.

Zu einem geplanten gemeinsamen Brief mit dem österreichischen und dem Schweizer Turnverband an den FIG kam es allerdings nicht. Wie "Der Standard" berichtet, wollte Österreichs Verbandspräsidentin Gabriela Jahn als Vertreterin eines "neutralen Landes" keinerlei Forderungen gegenüber dem Weltverband erheben.

Im März 2023 hatte ein ähnlicher Fall noch für die Absage eines Sportevents in Indonesien gesorgt. Nachdem sich Politiker gegen die Teilnahme Israels ausgesprochen hatten, war dem Land die U20-WM im Fußball entzogen worden.

Turnerin Karina Schönmaier gewinnt bei der EM in Leipzig Gold im Sprungfinale - das erste für die DTB-Frauen seit 2008. Für die 19-Jährige ist es bereits die dritte Medaille. 30.05.2025 | 0:32 min

