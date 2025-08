Fortuna Düsseldorf: Kein Weissman-Wechsel - wegen Gaza-Kommentar?

Die Proteste nehmen Bezug auf Berichte über Äußerungen von Weissman im Zusammenhang mit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Einem Bericht des israelischen Nachrichtenportals "Walla" zufolge, der wenig später erschien, hatte er dabei in sozialen Netzwerken auch Posts mit einem Like versehen, die die Auslöschung Gazas fordern.