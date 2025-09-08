WM-Qualifikation: Italien schlägt Israel trotz zweier Eigentore

Italien hat das wichtige WM-Quali-Spiel gegen Israel knapp gewonnen. Gerade die Schlussphase war für beide Seiten ein Wechselbad der Gefühle.

Hart umkämpft war das Spiel zwischen Italien und Israel. Quelle: AFP/Attila Kisbendek

Fiasko abgewendet: Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien hat das richtungsweisende Verfolgerduell gegen Israel in der WM-Qualifikation gewonnen. In seinem zweiten Spiel als Nationaltrainer feierte Gennaro Gattuso mit dem vogelwilden 5:4 (1:1) nach zweimaligem Rückstand im ungarischen Debrecen den zweiten Sieg.

Italien steht in der Gruppe I nun wie Israel bei neun Punkten - und verkürzte damit auch den Rückstand auf den makellosen Tabellenführer Norwegen (12).

Horror-Start für Italien

Italien erwischte einen Horror-Start. Torwart Gianluigi Donnarumma faustete den Ball nach einer Ecke ins eigene Tor, doch Schiedsrichter Slavko Vincic pfiff die Szene ab und entschied auf Offensivfoul des israelischen Stürmers. Auch die deutschen Christian Dingert und sein Assistent Sascha Stegemann im VAR-Raum hatten keine Einwände - Fehlentscheidung.

Zehn Minuten später zwang ein zu kurzer Pass von Nicoló Barella Donnarumma zu einer riskanten Grätsche, diesmal blieb der Elfmeter-Pfiff zu Recht aus. Doch Italien blieb unkonzentriert - Donnarumma segelte an einer Flanke vorbei und Locatelli rutschte eine flache Hereingabe schließlich ins eigene Tor (16.).

Anschließend aber drehte der Favorit auf. Kean ließ dem Hamburger Daniel Peretz im israelischen Tor mit seinem Flachschuss noch vor der Pause keine Chance. Nach dem Seitenwechsel übernahm Italien die Spielkontrolle - doch Israel ging erneut in Führung. Manor Salomon tanzte einmal quer durch die italienische Defensive, Peretz traf in den Winkel (52.).

Italien dreht Rückstand

Die Italiener hatten die passende Antwort parat. Zwei Minuten später traf erneut Moise Kean nach einem langem Ball per Volley zum Ausgleich. Israel hatte kaum Zeit, sich von dem Gegentor zu erholen, da klingelte es schon wieder im Kasten von Daniel Peretz. Nach starker Vorarbeit von Retegui vollendete Matteo Poitano aus rund sieben Metern Torentfernung flach ins lange Eck (58.).

Das Spiel war aber keinesfalls entschieden, Israel kam durch Solomon und Dor Peretz (75.) weiter zu guten Möglichkeiten - doch genau in diese Phase hinein sorgte Giacomo Raspadori für die vermeintliche Vorentscheidung (81.).

Wilde Schlussphase

Doch die Israelis steckten in diesem wilden Spiel nicht auf. Eine scharfe Flanke von Revivo fälschte Italiens Innenverteidiger Bastoni ins eigene Tor ab - das zweite Eigentor der Gattuso-Elf in dieser Partie (87.). Plötzlich fing die Squadra Azurra an zu zittern und kassierte nur zwei Minuten später nach cleverer Freistoß-Variante Israels den Ausgleich.

Den Schock über den Ausgleich ließ sich Italien nicht anmerken und erzielte durch einen schönen Schlenzer von Sandro Tonali nur zwei Minuten nach dem Ausgleich doch noch den Siegtreffer.

Israel mit Trauerflor, Italiens Fans mit Protest

Israel, das seit dem Terrorangriff der Hamas und dem Beginn der Angriffe auf Gaza im Oktober 2023 seine "Heimspiele" im Osten Ungarns nahe der rumänischen Grenze austrägt, spielte mit schwarzem Trauerflor, nachdem am Montag bei einem Terroranschlag in Jerusalem sechs Israelis getötet worden waren.

Ein Teil der knapp 200 italienischen Fans wandte sich bei der gegnerischen Hymne ab und hielt knapp 30 Protestschilder mit der Aufschrift "Stopp" in die Luft.

