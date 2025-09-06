  3. Merkliste
Radsport - Vuelta: Team Israel entfernt Schriftzug vom Trikot

Nach Anfeindungen bei der Vuelta:Team Israel entfernt Schriftzug vom Trikot

|

Das Team Israel-Premier Tech entfernt für die restlichen Vuelta-Etappen den Schriftzug Israel vom Trikot. Dies sei eine Sicherheitsmaßnahme, der Name an sich werde nicht geändert.

Marco Frigo vom Team Israel-Premier Tech

Die Fahrer vom Team Israel-Premier Tech sind während der Vuelta fortgesetzt Anfeindungen von pro-palästinensischen Zuschauern ausgesetzt.

Quelle: Imago

Nach fortgesetzten Anfeindungen und wiederholten pro-palästinensischen Übergriffen bei der Vuelta bestreiten die Radprofis des Teams Israel-Premier Tech den Rest der Spanien-Rundfahrt mit veränderten Trikots.

Der Schriftzug "Israel" wurde vom Renndress entfernt, wie es schon zuvor bei den Teamfahrzeugen und den sonstigen Team-Outfits gehandhabt wurde. 

Personen, die hinter der Absperrung stehen, halten im Zielbereich der 11. Vuelta-Etappe Palästina-Flaggen über die Strecke. Davor stehen Polizisten.

Bei der Spanien-Rundfahrt sorgten Eingriffe von pro-palästinensischen Demonstranten für Chaos und ein unplanmäßiges Ende der elften Etappe.

04.09.2025 | 0:48 min

Proteste gegen "Botschafter Israels"

Diese Maßnahme sei "zur Sicherheit unserer Fahrer und des gesamten Feldes angesichts der gefährlichen Natur mancher Proteste" getroffen worden, teilte das Team am Samstag mit. Der Team-Name Israel-Premier Tech werde allerdings nicht geändert.      

Die heftigen Proteste, die am Mittwoch zum vorzeitigen Ende der elften Etappe geführt hatten, richten sich auch und vor allem gegen das israelische Team. Dessen Besitzer ist der kanadisch-israelische Milliardär Sylvan Adams, der seinen Rennstall als Botschafter Israels ansieht - woraus Teile der Protestierenden eine Rechtfertigung für ihre Handlungen ableiten.

Quelle: SID
