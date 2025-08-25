Böse Überraschung für Jonas Vingegaard: Mehrere Räder entwendet

Erst gewinnt Jonas Vingegaard die zweite Vuelta-Etappe, dann wird sein Team Opfer eines Diebstahls. Die Ermittlungen laufen, während auf die Team-Mechaniker harte Arbeit wartet.

Dem Team von Jonas Vingegaard wurden bei der Spanien-Rundfahrt mehrere Räder gestohlen. Quelle: Imago

Nur wenige Stunden nach dem Etappensieg von Jonas Vingegaard bei der Vuelta ist bei seinem Team Visma Lease a Bike eingebrochen worden. Aus dem Lastwagen der Mechaniker wurden mehrere Fahrräder gestohlen, wie das Team mitteilte.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard hatte am Sonntag trotz eines Sturzes die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen und auch die Führung im Gesamtklassement übernommen. Der 28-Jährige ist auch der große Favorit auf den Gesamtsieg.

Vingegaards Team Visma: Polizei ermittelt

Die 80. Austragung der Vuelta am Samstag war in Italien gestartet. Am Montag wartet mit dem dritten Teilstück von San Maurizio Canavese nach Ceres über 134,6 Kilometer die nächste Etappe auf italienischem Boden.

Unsere Mechaniker arbeiten hart daran, dass das Team für die dritte Etappe bestens vorbereitet ist. „ Jonas Vingegaards Team Visma Lease a Bike

Wie das italienische Portal "Tuttobiciweb" berichtet, wurden 18 Räder im Gesamtwert von rund 250.000 Euro entwendet. Das Team müsse nun offenbar sogar Material ausleihen, um in voller Mannschaftsstärke starten zu können und Ersatzmaterial zur Verfügung zu haben. Den Angaben zufolge hat die Polizei die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

