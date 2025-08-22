Start bei Deutschland-Rundfahrt: Jubeltour für Florian Lipowitz

Selfies, Autogramme, lächeln, Anfeuerungen, Plakate mit seinem Namen - der Tour-Dritte Florian Lipowitz steht bei der Deutschland Tour im Mittelpunkt des Interesses.

Wird bei der Deutschland Tour gefeiert: Florian Lipowitz. Quelle: imago images

Zwei Fans, um die drei Jahre alt, trauen sich hinter die Absperrung, die sie gerade noch von dem großen Bus des Teams Red Bull-Bora-hansgrohe getrennt haben. In der einen Hand haben sie einen schwarzen Edding, in der anderen ein weißes Blatt.

Ein paar Augenblicke später stehen sie vor Florian Lipowitz, der sich gerade nach dem Prolog vor der Kulisse der Essener Zeche Zollverein ausfährt.

Die Deutschland-ist gestartet. Beim Auftakt in Essen wird der Überraschungsdritte der Tour de France Florian Lipowitz gefeiert. Den Prolog gewinnt der Norweger Sören Waerenskjold. 20.08.2025 | 1:05 min

Er weiß, was jetzt von ihm verlangt wird, steigt tatsächlich vom Rad, das machen Radprofis sonst nie, unterschreibt auf den Blättern und auch auf den weißen Shirts der Kleinen. Viele Menschen beobachten die Szene, sie klatschen und jubeln daraufhin, Lipowitz winkt, der Applaus nimmt zu.

Fans kommen wegen Lipowitz

Lipowitz ist der große Star der Deutschland Tour, ihn wollen die Zuschauer sehen, nicht nur zum Auftakt in Essen, sondern auch an den weiteren Tagen des Rennens, das noch bis Sonntag andauert. Vier Etappen plus Prolog sind zu bewältigen, um die 735 Kilometer, das ist ein Programm, das sich Lipowitz trotz eines gerade absolvierten 14-tägigen Urlaubs in Südtirol und am Gardasee zutraut.

Die kleine Auszeit benötigte er nach dem Stress der Tour de France, die er als Dritter und Gewinner des Weißen Trikots beendete, womit der ehemalige Biathlet in die Weltklasse seines Sports aufstieg.

Der Tour-Dritte Florian Lipowitz will mit seinem Start bei der Deutschland-Tour den Fans etwas zurückgeben. Top motiviert ist auch Marius Mayrhofer. Interviews: Benno Krieger. 19.08.2025 | 3:37 min

"Das musste ich alles erst einmal verarbeiten", sagt Lipowitz im Gespräch mit ZDF-heute. Den Urlaub hat er mit seiner Freundin Antonia Weeger verbracht, auch sie ist eine Radsportlerin. "Wir waren wandern und ein bisschen auf dem Rad, aber es war auch schön, Abstand von allem zu gewinnen."

Atmosphäre "ist beeindruckend"

Die Atmosphäre in Essen, die vielen Lipowitz-Fans, die Sprechchöre, die Plakate mit seinem Namen - "das zu hören und zu sehen ist schon beeindruckend. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich möchte den Leuten und meinem Team etwas zurückgeben für ihre Unterstützung während der Tour de France."

Lipowitz‘ Aufstieg war ein Quotenhit im Fernsehen, er lockte zudem viele deutsche Fans an die Strecke in Frankreich und entfachte eine neue Radsportwelle in Deutschland.

Knapp einen Monat nach seinem dritten Platz bei der Tour de France tritt Deutschlands Radsport-Shootingstar Florian Lipowitz zum ersten Mal bei der Deutschland Tour in die Pedale. 20.08.2025 | 1:31 min

Leben von Lipowitz hat sich verändert

Der Urlaub hat Lipowitz dabei geholfen, zu verstehen, was er im Juli in Frankreich erreicht hat. Dass sich sein Leben nun deutlich verändert hat. Dass er aus der Anonymität herausgetreten ist. Dass die an Sport im Allgemeinen Interessierten wissen wollen, wie es ihm geht.

"Im Urlaub ist mir schon klargeworden, was da eigentlich bei der Tour passiert ist", sagt Lipowitz. Die Deutschland Tour "möchte ich nun genießen und die Atmosphäre aufnehmen."

Am Donnerstag, vor dem Start der ersten Etappe, wieder vor der Zeche Zollverein, stand erneut vor allem Lipowitz im Mittelpunkt: Fotos, Autogramme, winken, lächeln, aufs Rad steigen. Mit dabei bei diesem Rennen sind mit Wout van Aert, Jonathan Milan oder auch Nils Politt Topstars der Szene, doch das geht im Lipowitz-Hype ein wenig unter.

Drei Wochen nach seinem größten Karriereerfolg stieg Florian Lipowitz gestern erstmals wieder aufs Rad. Den Prolog der Deutschland Tour gewann jedoch überraschend der Norweger Waerenskjold. 21.08.2025 | 1:15 min

Dritter der Tour de France wird gefeiert

"Natürlich ist es super, dass Florian hier dabei ist", sagt Fabian Wegmann, der sportliche Leiter der Deutschland Tour - "aber wir haben hier auch andere Topfahrer am Start, das sollten wir nicht vergessen. Allerdings genießen wir auch die aktuelle Aufmerksamkeit."

Die Topografie der Etappen dieser Deutschland Tour ist für den exzellenten Bergfahrer Lipowitz zu wenig fordernd, um sich in Szene setzen zu können. Er weiß, dass er dieses Rennen nicht gewinnen kann.

Den Prolog am Mittwoch beendete er auf Rang 36, die erste Etappe am Donnerstag in Herford auf Rang 59. Aber was macht das schon? Umjubelt wurde und wird Lipowitz bei seinem Heimspiel in Deutschland dennoch.

Die zweite (22.08.2025) und vierte (24.08.2025) Etappe der Deutschland Tour zeigt das ZDF im Livestream.