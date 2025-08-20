Deutschland Tour: Wärenskjold Prolog-Sieger

Sören Wärenskjold wird bei der Deutschland Tour die erste Etappe im Blauen Trikot angehen. Der Norweger gewann in Essen den Prolog. Florian Lipowitz war als 36. "zufrieden".

Sören Wärenskjold hat bei der Deutschland Tour den Prolog gewonnen. Der Norweger geht damit im Blauen Trikot des Gesamtführenden in die erste Etappe am Donnerstag von Essen nach Herford (live in der ARD).

Der Abstand auf den Briten Samuel Watson beträgt allerdings weniger als eine Sekunde. Auf Platz drei kam der Österreicher Marco Haller. Aufgrund des überwiegend flachen Terrains der Rundfahrt können für den Gesamtsieg wenige Sekunden den Unterschied machen.

Die Etappen der Deutschland-Tour Prolog, Mittwoch: Essen (3,1 Kilometer / 64 Höhenmeter)

1. Etappe, Donnerstag: Essen - Herford (203 km / 1.330 HM)

2. Etappe, Freitag: Herford - Arnsberg (190 km / 2.400 HM)

3. Etappe, Samstag: Arnsberg Kassel (176 km / 2.720 HM). Dort nach Zielankunft ein Transfer

4. Etappe, Sonntag: Halle/S. - Magdeburg (164 km / 910 HM)

Florian Lipowitz mit Rang 36 "zufrieden"

Florian Lipowitz präsentierte sich den deutschen Fans und genoss den ersten großen Renn-Auftritt nach seinem dritten Gesamtrang bei der Tour de France. Der Bergspezialist hatte zwar keine Aussichten auf den Tagessieg, aber der Zuspruch der Fans war ihm sicher.

"Drei Kilometer ist nicht so mein Ding, vor allem, wenn man länger kein Rennen gefahren ist. Aber ich habe es genossen, es waren super viele Fans da", sagte Lipowitz im ZDF. Mit seinem Auftakt sei er "ganz zufrieden".

Dass Lipowitz um den Gesamtsieg mitfährt, ist ohnehin nicht zu erwarten. Das Profil der Strecke liegt ihm nicht. Er selbst sieht die Deutschland Tour eher als "Training", auch weil er nach einer Urlaubspause am Gardasee nach der Frankreich-Rundfahrt zuletzt krankheitsbedingt kürzertreten musste. Mit seinem Start wolle er Fans und Team "etwas zurückgeben".

Milan und van Aert die Favoriten

Favorisiert sind bei dem fünftägigen Event die Sprinter und Klassikerjäger. Fahrer wie der Italiener Jonathan Milan, der bei der Tour de France zwei Tagessiege und den Gewinn des Grünen Trikots feierte, oder der belgische Top-Star Wout van Aert, zuletzt Gewinner der Tour-Schlussetappe in Paris, dürften eher um Siege streiten.

Aus deutscher Sicht gab es zwei bedeutende Comebacks. John Degenkolb und Nikias Arndt feierten ihre Rückkehr auf das Rad.

Degenkolb und Arndt mit Comeback

Routinier Degenkolb (36) startete unter großem Beifall kurz vor 17 Uhr und wurde mit viel Beifall angefeuert. Der ehemalige Paris-Roubaix-Sieger hatte sich bei der Flandern-Rundfahrt im Frühjahr mehrere Brüche zugezogen. Beim Prolog landete er auf Rang 77.

Ich bin mega happy einfach. Auch wenn das sehr, sehr schmerzhaft war. Es tut so gut, wieder zurück zu sein und dabei zu sein. „ John Degenkolb

Der 33 Jahre alte Arndt pausierte seit Ende März. In Belgien hatte sich der Profi bei einem Massensturz schwer verletzt und einen Wirbelbruch davongetragen - er kam auf Platz 88.

Erste Etappe auf flachem Terrain

Am Donnerstag geht es für das Feld auf der ersten Etappe über 202,6 Kilometer und überwiegend flaches Terrain nach Herford. Der Teilabschnitt bietet den Sprintern um Milan, Phil Bauhaus und Pascal Ackermann die erste große Chance auf einen Etappensieg. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Magdeburg.

ARD/ZDF-Sendezeiten Mittwoch, 20. August: Prolog

16:20 - 18:30 ZDF-Livestream



Donnerstag, 21. August: 1. Etappe

14:10 - 17:00 ARD



Freitag, 22. August: 2. Etappe

15:05 - 17:00 ZDF



Samstag, 23. August: 3. Etappe

14:00 - 17:00 ARD



Sonntag, 24. August: 4. Etappe

16:15 - 18:00 ZDF (zusammen mit Kanu-WM)