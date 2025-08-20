FAQ zur Deutschland Tour: Mit Lipowitz von Essen nach Magdeburg

Die Deutschland Tour beginnt am Mittwoch mit einem Prolog an der Zeche Zollverein. Mit dabei der deutsche Tour-Dritte Florian Lipowitz. Favorit ist aber ein anderer.

Nutzt die Deutschland Tour auch, um sich auf die Lombardei-Rundfahrt vorzubereiten: Florian Lipowitz. Quelle: Marius Bulling/dpa

An diesem Mittwoch beginnt in Essen die Deutschland Tour der Radprofis mit einem 3,1 Kilometer kurzen Prolog auf dem Gelände der Zeche Zollverein (ab 16:30 Uhr live im ZDF). Die Tour geht bis Sonntag, mit dabei ist unter anderem die deutsche Tour-Überraschung Florian Lipowitz. Ein Überblick.

Wo geht's lang? Die Etappen

Die Deutschland Tour beginnt zum zweiten Mal nach 2024 mit einem Prolog - diesmal 3,1 Kilometer kurz.

1. Etappe, Donnerstag: Essen - Herford (203 Kilometer / 1.330 Höhenmeter)

2. Etappe, Freitag: Herford - Arnsberg (190 km / 2.400 HM)

3. Etappe, Samstag: Arnsberg - Kassel (176 km / 2.720 HM). Dort nach Zielankunft ein Transfer

4. Etappe, Sonntag: Halle/Saale - Magdeburg (164 km / 910 HM)

Die Etappenkilometer summieren sich auf 736. Als Königsetappe hat Fabian Wegmann, der Sportliche Leiter des Rennens, die zweite Tageswertung mit vier Bergwertungen ausgemacht.

Der Tour-Dritte Florian Lipowitz will mit seinem Start bei der Deutschland-Tour den Fans etwas zurückgeben. Top motiviert ist auch Marius Mayrhofer. Interviews: Benno Krieger. 19.08.2025 | 3:37 min

Was ist von Florian Lipowitz zu erwarten?

Florian Lipowitz, Gesamtdritter der Tour de France und dort Gewinner des Weißen Trikots des besten Jungprofis, hat eine Radsport-Euphorie in Deutschland entfacht. In Essen startet er erstmals wieder nach der Tour bei einem UCI-Rennen.

Zuvor hatte er sich bei einem Kriterium im bayerischen Bruckmühl gezeigt, dort hat er - wenig überraschend - gewonnen.

Gleich bei seiner ersten Tour-Teilnahme ist Florian Lipowitz in der Weltspitze angekommen. Was ist das Erfolgsgeheimnis des Quereinsteigers? 28.07.2025 | 2:10 min

Die Deutschland Tour ist diesmal eher für Klassikerfahrer konzipiert. Einem bergfesten Rundfahrer wie Lipowitz liegt die Strecke eher nicht. Ihm geht es mit seinem Start in Deutschland vor allem darum, seine Form neu aufzubauen und - wie er sagt - "etwas zurückzugeben" - an die Fans und an sein Team für die Unterstützung in Frankreich.

In Essen startet Lipowitz nach einem 14-tägigen Urlaub neu und will sich für zwei World-Tour-Rennen in Kanada und anschließend einigen Eintagesrennen in Italien aufbauen. Dieser Block endet mit dem Monument Lombardei-Rundfahrt am 11. Oktober.

Welche anderen Stars sind dabei?

18 Teams mit sechs Fahrern sind gemeldet. Der italienische Top-Sprinter Jonathan Milan, Gewinner des Grünen Trikots der Tour de France, ist wie im Vorjahr ein aussichtsreicher Kandidat für Etappensiege. 2024 gewann er neben dem Prolog in Schweinfurt noch zwei weitere Tageswertungen.

Gewinner der letzten Etappe der Tour de France 2025: Der Belgier Wout van Aert. Quelle: afp

Am Start in Essen stehen auch Wout van Aert, der als einer der Favoriten des Rennens gilt, der deutsche Nils Politt, der das Rennen 2021 gewann und Tour-Etappensieger Kaden Groves aus Australien. Auch er ist, wie Milan, ein endschneller Fahrer.

In die Sprintentscheidungen wollen aus deutscher Sicht auch Phil Bauhaus und Pascal Ackermann eingreifen.

Vorletzte Tour-Etappe:

Die vorletzte Tour-Etappe hatte es im strömenden Regen in sich. Den Tagessieg holt der Australier Kaden Groves, Tadej Pogacar verteidigt Gelb und Florian Lipowitz fährt als Dritter nach Paris. 26.07.2025 | 4:37 min

Wo sehen die Organisatoren die Deutschland Tour?

Matthias Pietsch, Geschäftsführer des Veranstalters ASO Germany, betont im Gespräch mit ZDFheute, dass man bewusst auf den World-Tour-Status verzichte, um auch kleineren Teams eine Chance geben zu können. Diesmal sind mit Bike Aid und Rembe Rad-Net zwei deutsche Mannschaften der dritten Kategorie dabei.

Gewann bei der D-Tour 2024 zwei Etappe und den Prolog: Jonathan Milan. Quelle: picture alliance / Roth / Oehlgen | Roth

Die Deutschland Tour findet parallel zum World-Tour-Rennen Benelux-Rundfahrt statt, am Wochenende beginnt zudem die Spanien-Rundfahrt - "aber dagegen behaupten wir uns gut", findet Pietsch. Gleichwohl sei er nicht abgeneigt, "wenn wir noch mehr Sponsoren finden", um der Deutschland Tour in Zukunft Etappen hinzuzufügen.

Wo ist die Deutschland Tour zu sehen?

ARD/ZDF-Sendezeiten Mittwoch, 20. August: Prolog

17:30 - 18:30 ZDF-Livestream



Donnerstag, 21. August: 1. Etappe

14:10 - 17:00 ARD



Freitag, 22. August: 2. Etappe

15:05 - 17:00 ZDF



Samstag, 23. August: 3. Etappe

14:00 - 17:00 ARD



Sonntag, 24. August: 4. Etappe

16:15 - 18:00 ZDF (zusammen mit Kanu-WM)

Pedersen Gesamtsieger 2024: