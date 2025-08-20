FAQ zur Deutschland Tour: Mit Lipowitz von Essen nach Magdeburg

Wichtiges zur Deutschland Tour:Mit Lipowitz von Essen nach Magdeburg
Die Deutschland Tour beginnt am Mittwoch mit einem Prolog an der Zeche Zollverein. Mit dabei der deutsche Tour-Dritte Florian Lipowitz. Favorit ist aber ein anderer.
An diesem Mittwoch beginnt in Essen die Deutschland Tour der Radprofis mit einem 3,1 Kilometer kurzen Prolog auf dem Gelände der Zeche Zollverein (ab 16:30 Uhr live im ZDF). Die Tour geht bis Sonntag, mit dabei ist unter anderem die deutsche Tour-Überraschung Florian Lipowitz. Ein Überblick.
Wo geht's lang? Die Etappen
Die Deutschland Tour beginnt zum zweiten Mal nach 2024 mit einem Prolog - diesmal 3,1 Kilometer kurz.
- 1. Etappe, Donnerstag: Essen - Herford (203 Kilometer / 1.330 Höhenmeter)
- 2. Etappe, Freitag: Herford - Arnsberg (190 km / 2.400 HM)
- 3. Etappe, Samstag: Arnsberg - Kassel (176 km / 2.720 HM). Dort nach Zielankunft ein Transfer
- 4. Etappe, Sonntag: Halle/Saale - Magdeburg (164 km / 910 HM)
Die Etappenkilometer summieren sich auf 736. Als Königsetappe hat Fabian Wegmann, der Sportliche Leiter des Rennens, die zweite Tageswertung mit vier Bergwertungen ausgemacht.
Was ist von Florian Lipowitz zu erwarten?
Florian Lipowitz, Gesamtdritter der Tour de France und dort Gewinner des Weißen Trikots des besten Jungprofis, hat eine Radsport-Euphorie in Deutschland entfacht. In Essen startet er erstmals wieder nach der Tour bei einem UCI-Rennen.
Zuvor hatte er sich bei einem Kriterium im bayerischen Bruckmühl gezeigt, dort hat er - wenig überraschend - gewonnen.
Die Deutschland Tour ist diesmal eher für Klassikerfahrer konzipiert. Einem bergfesten Rundfahrer wie Lipowitz liegt die Strecke eher nicht. Ihm geht es mit seinem Start in Deutschland vor allem darum, seine Form neu aufzubauen und - wie er sagt - "etwas zurückzugeben" - an die Fans und an sein Team für die Unterstützung in Frankreich.
In Essen startet Lipowitz nach einem 14-tägigen Urlaub neu und will sich für zwei World-Tour-Rennen in Kanada und anschließend einigen Eintagesrennen in Italien aufbauen. Dieser Block endet mit dem Monument Lombardei-Rundfahrt am 11. Oktober.
Welche anderen Stars sind dabei?
18 Teams mit sechs Fahrern sind gemeldet. Der italienische Top-Sprinter Jonathan Milan, Gewinner des Grünen Trikots der Tour de France, ist wie im Vorjahr ein aussichtsreicher Kandidat für Etappensiege. 2024 gewann er neben dem Prolog in Schweinfurt noch zwei weitere Tageswertungen.
Am Start in Essen stehen auch Wout van Aert, der als einer der Favoriten des Rennens gilt, der deutsche Nils Politt, der das Rennen 2021 gewann und Tour-Etappensieger Kaden Groves aus Australien. Auch er ist, wie Milan, ein endschneller Fahrer.
In die Sprintentscheidungen wollen aus deutscher Sicht auch Phil Bauhaus und Pascal Ackermann eingreifen.
Wo sehen die Organisatoren die Deutschland Tour?
Matthias Pietsch, Geschäftsführer des Veranstalters ASO Germany, betont im Gespräch mit ZDFheute, dass man bewusst auf den World-Tour-Status verzichte, um auch kleineren Teams eine Chance geben zu können. Diesmal sind mit Bike Aid und Rembe Rad-Net zwei deutsche Mannschaften der dritten Kategorie dabei.
Die Deutschland Tour findet parallel zum World-Tour-Rennen Benelux-Rundfahrt statt, am Wochenende beginnt zudem die Spanien-Rundfahrt - "aber dagegen behaupten wir uns gut", findet Pietsch. Gleichwohl sei er nicht abgeneigt, "wenn wir noch mehr Sponsoren finden", um der Deutschland Tour in Zukunft Etappen hinzuzufügen.
Wo ist die Deutschland Tour zu sehen?
Mittwoch, 20. August: Prolog
17:30 - 18:30 ZDF-Livestream
Donnerstag, 21. August: 1. Etappe
14:10 - 17:00 ARD
Freitag, 22. August: 2. Etappe
15:05 - 17:00 ZDF
Samstag, 23. August: 3. Etappe
14:00 - 17:00 ARD
Sonntag, 24. August: 4. Etappe
16:15 - 18:00 ZDF (zusammen mit Kanu-WM)
