Deutschland Tour: Warum Lipowitz nicht zu den Favoriten zählt

Vor der Deutschland Tour steht der neue Tour-de-France-Dritte Florian Lipowitz im Fokus der Medien. Dabei zählen auf der fünftägigen Rundfahrt andere Deutsche zu den Favoriten.

Vergangene Woche war die Aufmerksamkeit riesig, als bekannt wurde, dass Florian Lipowitz bei der Deutschland Tour an den Start geht. Die Begeisterung ist verständlich. Er ist der erste Deutsche seit 19 Jahren, dem es gelungen ist, die Tour de France auf dem Podium abzuschließen.

Deutschland Tour im ZDF Die internationale Elite der Radprofis trifft sich zur Deutschland Tour 2025, Deutschlands einzigem Etappenrennen auf Weltniveau. Los geht es am Mittwoch, 20. August, an der Zeche Zollverein in Essen.



Die vier Etappen von Essen nach Magdeburg übertragen ARD und ZDF von Donnerstag, 21. August, bis Sonntag, 24. August, im täglichen Wechsel.

Aber dass der 24-Jährige nun den nächsten Coup landet, ist unwahrscheinlich. Die Deutschland Tour ist etwas für endschnelle Fahrer, die gut über kurze, steile Anstiege kommen und nichts für klassische Bergfahrer. Lipowitz hat dagegen seine besten Leistungen während der Tour de France in den Alpen und Pyrenäen gezeigt - bei über zehn Kilometer langen Anstiegen. Berge dieser Art gibt es bei der Deutschland Tour nicht.

Lipowitz sieht sich selbst in Helferrolle

Der Start von Lipowitz war lange unklar. Nach der Tour de France war er zwei Wochen im Urlaub und hat nicht für die Deutschland Tour trainiert. Seinen Start haben sich vielmehr Organisatoren und Fans herbeigesehnt. Natürlich ist es für Lipowitz nach seinem Erfolg etwas Besonderes, erstmals bei der Deutschland Tour zu starten, aber er sieht die Rundfahrt eher als "Einstieg in den nächsten Saisonblock".

Ich will den Jungs jetzt etwas zurückgeben und ihnen helfen, Erfolge einzufahren. „ Florian Lipowitz auf der Webseite seines Teams

Sein Team hat mit Jordi Meeus und Danny van Poppel zwei schnelle Fahrer dabei, denen die Etappenprofile eher zugutekommen. Und auch aus deutscher Sicht gibt es Fahrer, die sich größere Chancen ausrechnen können.

Nils Politt: Vom Helfer zum Favoriten?

Viele Teamchefs nennen an erster Stelle Nils Politt. Der 31-Jährige ist ebenfalls eine starke Tour de France gefahren, als Helfer im Team von Gesamtsieger Tadej Pogacar. 2021 konnte Politt bereits die Deutschland Tour gewinnen. Die hügeligen Etappen liegen ihm und in seinem starken Team UAE Emirates kann er insbesondere an den kurzen Anstiegen gezielte Angriffe setzen.

Ein Ansporn ist für Politt, dass die Rundfahrt eine Stunde entfernt von seiner Heimatstadt Köln in Essen startet. Als zweifacher deutscher Zeitfahrmeister wird er sich dort für den Prolog (am 20.8. ab 17:30 Uhr im ZDF-Livestream) etwas ausrechnen. Wenn er sich von der Tour de France gut erholt hat, hat er gute Chancen auf eine Top-Platzierung.

Welche weiteren Deutschen Chancen haben

Das gilt auch für Jonas Rutsch, der bei der Tour de France gestürzt ist und sie mit Schmerzen zu Ende gefahren hat. Grundsätzlich liegen ihm kurze, hügelige Etappen. Im April hat der 27-Jährige dies mit Platz sechs beim großen Klassikerrennen Paris - Roubaix bewiesen.

Gut in Form ist Marius Mayrhofer. Am Sonntag war er in Hamburg beim größten Eintagesrennen Deutschlands der beste Deutsche - und das, obwohl er mit seiner Attacke kurz vor Schluss nicht durchkam. Bei der Deutschland Tour könnte er wie Rutsch vor allem auf Etappe zwei und drei angreifen. Ein Geheimtipp ist der antrittsstarke Henri Uhlig. Der 24-Jährige wurde Vierter bei Rund um Köln, ist die Tour de France nicht gefahren und geht ausgeruhter an den Start.

Für die flacheren Etappen eins und vier können die deutschen Fans auf Phil Bauhaus hoffen. Der Bocholter zählt, wie Pascal Ackermann, zu den schnellsten Deutschen, wenn es im Etappenfinale zum Massensprint kommt.

Favoriten der Deutschland Tour: Milan, van Aert und Co.

Die Top-Favoriten kommen aber aus anderen Ländern. Zum Beispiel Jonathan Milan aus Italien. Der Sprinter hat letztes Jahr den Prolog und zwei Etappen bei der Deutschland Tour gewonnen. Wenn er sich - anders als im Vorjahr - nicht auf einer hügeligen Etappe abhängen lässt, fährt er um den Gesamtsieg mit.

Aus dem Team Visma Lease a Bike gehören gleich zwei endschnelle Fahrer zu den Kandidaten für den Gesamtsieg: Allrounder Wout van Aert (Belgien), der im Pariser Finale der Tour de France Tadej Pogacar geschlagen hat und der 20 Jahre alte Sieger von Rund um Köln, Matthew Brennan aus England.

Generell können sich die Fans in diesem Jahr auf ein prominentes Starterfeld bei der Deutschland Tour freuen. Mit Kaden Groves, Wout van Aert und Jonathan Milan sind drei Etappensieger der diesjährigen Tour de France dabei.