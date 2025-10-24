Tennis: Zverev löst mit Halbfinaleinzug Ticket für ATP-Finals

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hat beim Turnier in Wien kampflos das Halbfinale erreicht. Damit löst die deutsche Nummer eins das Ticket für die ATP-Finals.

Alexander Zverev löst das Ticket für die ATP-Finals. Quelle: Imago

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien kampflos das Halbfinale erreicht. Sein Viertelfinal-Gegner Tallon Griekspoor aus den Niederlanden musste wegen Rückenbeschwerden passen. Für Zverev ist es der erste Halbfinal-Einzug in Wien seit seinem Turniersieg 2021.

Achte Teilnahme an den ATP Finals

Durch den Halbfinal-Einzug ist Zverev auch sicher bei den ATP Finals in Turin dabei. Nach dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Olympiasieger Novak Djokovic ist der Hamburger der vierte Spieler, der sich bereits für das Turnier der besten Acht vom 9. bis 16. November qualifiziert hat.

Damit nimmt Zverev zum achten Mal in neun Jahren an dem prestigeträchtigen Event teil. 2018 und 2021 konnte er die ATP-Finals auch gewinnen.

In Peking ist Alexander Zverev im Viertelfinale ausgeschieden. Der Deutsche unterlag Daniil Medwedew klar mit 3:6, 3:6 und hat damit das Halbfinale verpasst. 30.09.2025 | 0:48 min

Anschließend plant Zverev auch eine Teilnahme an der Davis-Cup-Endrunde in Bologna (18. bis 23. November). "Wenn ich gesund bin, spiele ich", bestätigte der Deutsche, betonte aber, dass ihm das Format immer noch nicht gefalle. Zverev will sich seine Fitness im laufenden Spielbetrieb zurückholen - nach dem Turnier in Wien steht das von ihm sehr geschätzte Masters in Paris an, wo er als Titelverteidiger 1.000 Punkte zu verteidigen hat.

Die deutsche Nummer eins durchlebt in diesem Jahr eine schwierige Saison mit nur einem Turniersieg in München und vielen Rückschlägen, etwa in Wimbledon und bei den US Open, wo er jeweils früh ausgeschieden war. Seit einigen Wochen plagen den Hamburger Rückenprobleme.

Alexander Zverev spricht nach seinem frühen Wimbledon-Aus von psychischen Problemen. Eine Therapie schließt er nicht aus. Ende Juli will er aber wieder spielen. 02.07.2025 | 1:31 min

