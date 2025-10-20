Tennis: Zverev-Comeback im deutschen Davis-Cup-Team

Alexander Zverev kehrt nach fast drei Jahren ins Davis-Cup-Team zurück. Der Weltranglisten-Dritte will erstmals bei der Finalrunde des Wettbewerbs für Deutschland aufschlagen.

Alexander Zverev schlägt erstmals nach 2023 wieder fürs Davis-Cup-Team auf. Quelle: Jade Gao / AFP

Alexander Zverev kehrt in den Davis-Cup zurück. Wie der Verband am Montag bekannt gab, spielt der Weltranglisten-Dritte erstmals seit Februar 2023 wieder für Deutschland beim prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb. Die deutsche Nummer eins führt die DTB-Auswahl bei der Finalrunde im italienischen Bologna im November (18. bis 23. November) an. Für Zverev ist die Teilnahme an der Davis-Cup-Finalrunde gar ein Debüt.

Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann sagte zur Rückkehr von Zverev in deutsche Tennis-Team:

Ich freue mich sehr, dass Sascha wieder Teil des Teams ist und erstmals für uns bei den Finals an den Start geht. „ Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann

Kohlmann: "Zusätzliche Qualität"

Kohlmann erklärte weiter: "Seine Rückkehr gibt uns zusätzliche Qualität auf höchstem Niveau, macht uns für jeden Gegner noch schwerer auszurechnen und erhöht so unsere Chancen auf ein Weiterkommen."

Die deutsche Nummer eins durchlebt in diesem Jahr eine schwierige Saison mit nur einem Turniersieg in München und vielen Rückschlägen, etwa in Wimbledon und bei den US Open, wo er jeweils früh ausgeschieden war. Seit einigen Wochen plagen den Hamburger Rückenprobleme, auch die Schulter zwickte zuletzt.

Respekt vor Argentinien

Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie das Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz vervollständigen das Aufgebot.

In Peking ist Alexander Zverev im Viertelfinale ausgeschieden. Der Deutsche unterlag Daniil Medwedew klar mit 3:6, 3:6 und hat damit das Halbfinale verpasst. 30.09.2025 | 0:48 min

Bei der Finalrunde in Bologna (9. bis 16. November) trifft Deutschland, das sich mit Siegen gegen Israel und Japan qualifiziert hatte, im Viertelfinale auf Argentinien. "Wir wissen, dass Argentinien ein sehr unangenehmer Gegner ist, aber wir fahren mit großem Selbstvertrauen und klarer Zielsetzung nach Italien", so Kohlmann.

Zverev vorher bei ATP-Finals gefordert

Für Zverev stehen zuvor noch die ATP-Finals in Turin (9. bis 16. November) auf dem Programm. Hinter der deutschen Nummer eins liegt eine bislang enttäuschende Saison, dabei machte dem Hamburger auch der eigene Körper immer wieder einen Strich durch die Rechnung. "Dieses Jahr ist einfach zäh - sobald man das Gefühl hat, gutes Tennis zu spielen, kommt der nächste Rückschlag", sagte Zverev zuletzt.

Alexander Zverev spricht nach seinem frühen Wimbledon-Aus von psychischen Problemen. Eine Therapie schließt er nicht aus. Ende Juli will er aber wieder spielen. 02.07.2025 | 1:31 min

