Tennis:Zverev-Comeback im deutschen Davis-Cup-Team
Alexander Zverev kehrt nach fast drei Jahren ins Davis-Cup-Team zurück. Der Weltranglisten-Dritte will erstmals bei der Finalrunde des Wettbewerbs für Deutschland aufschlagen.
Alexander Zverev kehrt in den Davis-Cup zurück. Wie der Verband am Montag bekannt gab, spielt der Weltranglisten-Dritte erstmals seit Februar 2023 wieder für Deutschland beim prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb. Die deutsche Nummer eins führt die DTB-Auswahl bei der Finalrunde im italienischen Bologna im November (18. bis 23. November) an. Für Zverev ist die Teilnahme an der Davis-Cup-Finalrunde gar ein Debüt.
Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann sagte zur Rückkehr von Zverev in deutsche Tennis-Team:
Kohlmann: "Zusätzliche Qualität"
Kohlmann erklärte weiter: "Seine Rückkehr gibt uns zusätzliche Qualität auf höchstem Niveau, macht uns für jeden Gegner noch schwerer auszurechnen und erhöht so unsere Chancen auf ein Weiterkommen."
Die deutsche Nummer eins durchlebt in diesem Jahr eine schwierige Saison mit nur einem Turniersieg in München und vielen Rückschlägen, etwa in Wimbledon und bei den US Open, wo er jeweils früh ausgeschieden war. Seit einigen Wochen plagen den Hamburger Rückenprobleme, auch die Schulter zwickte zuletzt.
Respekt vor Argentinien
Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann sowie das Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz vervollständigen das Aufgebot.
Bei der Finalrunde in Bologna (9. bis 16. November) trifft Deutschland, das sich mit Siegen gegen Israel und Japan qualifiziert hatte, im Viertelfinale auf Argentinien. "Wir wissen, dass Argentinien ein sehr unangenehmer Gegner ist, aber wir fahren mit großem Selbstvertrauen und klarer Zielsetzung nach Italien", so Kohlmann.
Zverev vorher bei ATP-Finals gefordert
Für Zverev stehen zuvor noch die ATP-Finals in Turin (9. bis 16. November) auf dem Programm. Hinter der deutschen Nummer eins liegt eine bislang enttäuschende Saison, dabei machte dem Hamburger auch der eigene Körper immer wieder einen Strich durch die Rechnung. "Dieses Jahr ist einfach zäh - sobald man das Gefühl hat, gutes Tennis zu spielen, kommt der nächste Rückschlag", sagte Zverev zuletzt.
