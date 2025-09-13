Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hat sich für die Finalrunde qualifiziert. Gegen Japan feierte außerdem Justin Engel sein Debüt mit 17 Jahren.

Das Ticket für Bologna ist gelöst: Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hat sich erneut für die Endrunde des traditionsreichen Teamwettbewerbs qualifiziert.

Das Topdoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz sorgte am Samstag in Japan mit seinem Erfolg zum 3:0 für die Entscheidung. Das Duo aus Coburg und Frankfurt setzte sich in Tokio sicher mit 6:3, 7:6 (7:4) gegen Yosuke Watanuki/Takeru Yuzuki durch.

Deutsches Doppel wehrte drei Satzbälle ab

Elf Punkte in Folge brachten Krawietz/Pütz am Ende des engen zweiten Durchgangs auf die Siegerstraße. Beim Stand von 0:40 bei eigenem Aufschlag wehrte das deutsche Duo zunächst drei Satzbälle ab, ehe wenig später im Tiebreak der fünfte Matchball die Partie entschied.

"Der Schlüssel war, tough zu bleiben. Wir haben in den Einzeln schon gesehen, dass es enge Matches waren. Wir haben einen guten Tiebreak gespielt, das war der Schlüssel", sagte Krawietz. Pütz ergänzte erleichtert: "Wir sind sehr glücklich, in Bologna dabei zu sein."

Engel jüngster deutscher Davis-Cup-Spieger seit Boris Becker

In der Folge nahm der Deutsche Tennis-Bund (DTB) wie erwartet einen personellen Wechsel vor. Der erst 17 Jahre alte Justin Engel trat zum Einzel gegen Rei Sakamoto an und stieg damit zum jüngsten deutschen Davis-Cup-Spieler seit Boris Becker auf.

Nach einem couragierten Auftritt setzte sich der Nürnberger in einem Match-Tiebreak 10:7 durch, nach zwei Sätzen hatte es 6:3, 6:7 (2:7) gestanden. Vor dem für den Ausgang des Duells unbedeutenden Matches war festgelegt worden, dass kein dritter Satz gespielt wird. "Es ist eines der besten Gefühle, das Publikum war unglaublich", sagte Engel:

Es hat so viel Spaß gemacht. Ich kann es kaum erwarten, das nächste Davis-Cup-Match zu spielen. „ Justin Engel, deutscher Tennis-Spieler

Struff und Hanfmann bringen Deutschland in Führung

Schon am Freitag hatte die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann mit zwei Einzelsiegen klar Kurs auf das Final 8 in Italien vom 18. bis 23. November genommen. Jan-Lennard Struff (Warstein) hatte mit einem 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 gegen den früheren Weltranglisten-24. Yoshihito Nishioka vorgelegt.

Der Karlsruher Yannick Hanfmann sorgte mit einem 6:3, 6:3-Sieg gegen Shintaro Mochizuki, die Nummer eins der Gastgeber, für eine komfortable Führung nach dem ersten Tag.

Die deutsche Mannschaft musste in der 2. Qualifikationsrunde erneut ohne Alexander Zverev auskommen. Auch ohne ihn erreichte das deutsche Team im vergangenen Jahr das Halbfinale. Nun sei das Ziel, sagte Kohlmann mit Blick auf Bologna, "einen Schritt weiter zu kommen".

