US-Open: Geklaute Fan-Kappe geht viral und sorgt für Aufregung

Ein Tennisprofi will einem jungen Fan seine Kappe schenken - doch ein Mann schnappt dem Kind die Mütze einfach weg. Ein Video von den US-Open sorgt in Polen für Aufregung.

Kamil Majchrzak stand im Mittelpunkt einer skurillen Fan-Szene bei den US-Open. Quelle: dpa

Ein Video, das zeigt, wie ein Mann bei den US-Open einem jungen Tennis-Fan die Kappe seines Idols vor der Nase wegschnappt, hat über das Wochenende Millionen Klicks im Internet gesammelt.

Inzwischen hat der polnische Tennisspieler Kamil Majchrzak den Jungen wiedergetroffen - und ihm eine andere Mütze geschenkt, wie der US-Sender CNN berichtete. Über den Unbekannten heißt es im Netz inzwischen, er sei ein polnischer Unternehmer.

Ein bizarrer Moment - und ein guter Ausgang

In dem Videomitschnitt ist zu sehen, wie der Spieler nach seinem Match gegen Karen Chatschanow (Donnerstag) dem Jungen in den Zuschauerreihen seine während des Spiels getragene Kappe hinhält. Doch ein neben dem Kind stehender Mann schnappt ihm die Kappe mit einer schnellen Bewegung weg - der Junge protestiert entsetzt. Der mit anderen Fans beschäftigte Majchrzak scheint davon zunächst nichts mitzubekommen.

Später aber startete der Spieler laut Medienberichten eine Suche nach dem Kind im Netz. In seiner Instagram-Story schrieb er: "Hey Leute, könnt ihr mir helfen, den Jungen von meinem Match zu finden?"

Es hat geklappt - "Wir haben ihn gefunden! Alles gut jetzt", zitierte CNN aus dem Post Majchrzaks.

Am Samstag habe Majchrzak seinen Fan dann wieder getroffen, schrieb CNN weiter. Der Tennisspieler überreichte demnach dem Jungen eine Geschenktüte mit US-Open-Logo, darunter eine weitere Kappe, und posierte mit ihm für Fotos. Die Begegnung postete er am Samstag in seinen Instagram-Storys.

Große Aufregung in Polen

Dem Mann aus dem Video, einem polnischen Geschäftsmann, gehöre in Polen eine Firma, die sich als ein Marktführer für Pflastersteine und Betonfertigteile sieht. Auf der Website des polnischen Tennisverbands PZT ist das Unternehmen als wichtiger Sponsor aufgeführt.

Doch um den Ruf seiner Firma muss der Mann ernsthaft fürchten, denn die Aufregung über die weggeschnappte Kappe ist auch in der Heimat groß: Das Bewertungsportal Trustpilot musste die Kommentarfunktion unter dem Firmeneintrag zeitweise schließen. Auf dem polnischen Jobportal Gowork sammelten sich zudem mehr als 14.000 zumeist negative Meinungen.

Mützendieb bittet um Entschuldigung

Nachdem in sozialen Netzwerken erst mehrere gefälschte Äußerungen, die angeblich vom Mützendieb stammten, die Unruhe verschärften, meldete er sich nun auf dem Instagram-Konto seiner Firma zu Wort. "Ich habe einen schweren Fehler gemacht", schrieb er. In der Freude über Majchrzaks Sieg sei er davon ausgegangen, dass dieser ihm die Kappe überreichen wollte - für seine Söhne, die vorher um Autogramme gebeten hatten.

"Jetzt weiß ich, dass ich etwas gemacht habe, das aussah, als nähme ich bewusst einem Kind sein Souvenir weg." Der Unternehmer bat den Jungen, dessen Familie sowie alle Fans um Entschuldigung. Die Mütze habe er dem Jungen in New York zukommen lassen.

