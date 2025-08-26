US Open: Venus Williams beeindruckt trotz Niederlage

45-Jährige mit Erstrunden-Aus:New York bejubelt Venus Williams bei Comeback
Venus Williams hat bei ihrem US-Open-Comeback trotz einer Niederlage beeindruckt. Die 45-Jährige ärgerte Gegnerin Muchova mit einem Satzgewinn, vom Publikum wurde sie gefeiert.
Venus Williams hat bei ihrer Rückkehr auf die größte Tennis-Bühne bei den US Open eine Überraschung trotz couragierter Vorstellung verpasst. Die 45 Jahre alte US-Amerikanerin verlor in New York in der ersten Runde gegen die Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien mit 3:6, 6:2, 1:6. Williams hielt gegen die 29-jährige Muchova lange gut mit und ärgerte die an elf gesetzte Tschechin sogar mit einem Satzgewinn.
Standing Ovations für Williams
Für ihre Rückkehr bekam Williams die größte Bühne: Im gut 23.000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe Stadium bot sie Muchova vor allem im zweiten Satz einen großen Kampf. Nach einem frühen Break im dritten Satz ließ sich Muchova aber nicht mehr aufhalten. Nach zwei Stunden Spielzeit nutzte sie ihren ersten Matchball zum Sieg.
Das Publikum verabschiedete Williams mit Standing Ovations. Muchova ehrte ihre berühmte Gegnerin:
Williams zum 25. Mal bei US Open dabei
Venus Williams zählt mit insgesamt sieben Grand-Slam-Titeln im Einzel, 14 im Doppel und zwei im Mixed zu den besten Tennisprofis der Geschichte. Dazu ist sie viermalige Olympiasiegerin.
Der US-Tennisstar war dank einer Wildcard beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres dabei - zum insgesagmt 25. Mal in ihrer Karriere - und 28 Jahre nach ihrem Debüt in New York. Als 17-Jährige hatte sie damals auf Anhieb das Endspiel erreicht. 2000 und 2001 gewann sie die US Open.
Comeback nach gesundheitlichen Problemen
Bei den US Open startete Williams nach Angaben des Tennis-Weltverbands als älteste Einzelteilnehmerin seit Renee Richards, die 1981 mit 47 Jahren bei den US Open antrat. Williams hatte auch eine Wildcard für das Mixed-Doppel erhalten, das sie zusammen mit Landsmann Reilly Opelka ebenfalls in der ersten Runde verlor.
Im Juli hatte Venus Williams nach 16 Monaten Pause wegen gesundheitlicher Problemen ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben. Mit ihrem ersten Einzel-Sieg seit fast zwei Jahren avancierte sie zur ältesten Matchwinnerin auf der WTA-Tour seit 21 Jahren.
von Sebastian Ungermanns
- mit Video
