Venus Williams: Tennisstar erhält Wild Card für US Open

US-Tennisstar Venus Williams schlägt wieder bei den US Open auf. Die 45-Jährige gewann das Grand-Slam-Turnier in New York zweimal - zuletzt vor 24 Jahren.

US-Tennisstar Venus Williams ist bei den US Open dabei. Quelle: Imago

Tennisstar Venus Williams ist wieder bei den US Open dabei. Die 45-jährige US-Amerikanerin erhielt eine Wildcard für das Hauptfeld des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres (24. August bis 7. September) in New York. Williams gewann den Titel in New York zweimal - zuletzt vor 24 Jahren. In diesem Jahr ist es ihre ingesamt 25. Teilnahme an dem Grand-Slam-Turnier.

Nach Angaben des Internationalen Tennisverbandes (ITF) wird Venus Williams die älteste Einzelteilnehmerin seit Renee Richards, die 1981 mit 47 Jahren bei dem Grand-Slam-Turnier in New York antrat. Williams wird auch im Mixed-Doppel aufschlagen.

Die deutsche Nachwuchshoffnung Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Cincinnati überraschend das Achtelfinale erreicht. Sie bezwang McCartney Kessler (USA) in drei Sätzen. 13.08.2025 | 0:58 min

Sieben Grand-Slam-Titel im Einzel, 14 Titel im Doppel

Die frühere Weltranglistenerste Venus Williams zählt zu den besten Tennis-Profis der Geschichte. In ihrer mehr als 30 Jahre langen Karriere hat sie sieben Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen, dazu kommen 14 im Doppel mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams sowie zwei im Mixed. Außerdem ist sie viermalige Olympiasiegerin.

Im Juli hatte Williams nach 16 Monaten Pause ihr Comeback auf der WTA-Tour gegeben. Mit ihrem ersten Einzel-Sieg beim Turnier in Washington avancierte sie zur ältesten Matchwinnerin auf der WTA-Tour seit 21 Jahren. Sie kam bis ins Achtelfinale. In Cincinnati schied sie in der ersten Runde aus.

Schwere gesundheitliche Probleme

Zuletzt hatte Williams in einem emotionalen Post gesundheitliche Probleme vor ihrer Gebärmutter-Operation offenbart. Ein Jahr sei ihre Operation her, bei der ihr unter anderem ein Myom entfernt worden sei. Es sei wichtig, sich für die eigene Gesundheit einzusetzen, so Williams: "Ich wurde falsch diagnostiziert. Ich wurde jahrelang nicht behandelt", kritisierte sie: "Ich litt viele Jahre lang unter schwerer Anämie, lähmenden Schmerzen, starken Blutungen und ungewöhnlich häufigen Menstruationszyklen", schilderte der Tennisstar:

Das beeinträchtigte mein Tennis und meine Karriere. „ Venus Williams.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel