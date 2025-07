Tennis: Swiatek gewinnt Wimbledon-Finale gegen Anisimova

37 Jahre nach dem "Double Bagel" von Steffi Graf gegen Natallja Swerawa bei den French Open schaffte Swiatek erst das zweite 6:0, 6:0 im Finale eines Grand-Slam-Turniers in der Open Era. In der Turniergeschichte von Wimbledon hatte es das zuvor nur einmal gegeben: 1911 in der Challenge Round zwischen Dorothea Lambert-Chambers und Dora Boothby. Bei diesem Modus war die Vorjahressiegerin automatisch für das folgende Endspiel qualifiziert.