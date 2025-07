Tennis: Iga Siwatek trifft im Wimbledon-Finale auf Anisimova

Überraschungsfinalistin Amanda Anisimova und die frühere Weltranglistenerste Iga Swiatek spielen um den Titel in Wimbledon . Die Amerikanerin Anisimova beendete die Träume der Topfavoritin Aryna Sabalenka in einem Hitze-Krimi nach großem Kampf über 2:36 Stunden mit 6:4, 4:6, 6:4.

Anschließend ließ die Polin Swiatek im zweiten Halbfinale Belinda Bencic aus der Schweiz beim 6:2, 6:0 keine Chance. Sie benötigte nur 71 Minuten für den souveränen Sieg. Für beide ist es am Samstag das erste Endspiel beim Rasen-Klassiker.

Sabalenkas Einsatz als Wasserträgerin

In beiden Partien gab es bei mehr als 30 Grad auf dem Centre Court Unterbrechungen, weil es Fans im Publikum nicht gut ging. Die Belarussin Sabalenka eilte im ersten Satz zur Kühltruhe und reichte eine Flasche mit Wasser sowie ein Kühlpack auf die Tribüne.

Anisimova mit langer Pause wegen mentaler Probleme

Für Anisimova ist der Finaleinzug der vorläufige Höhepunkt ihres Comebacks. Sie hatte 2023 eine monatelange Tennispause wegen eines Burnouts und mentaler Probleme genommen. Vergangenes Jahr war die Amerikanerin in Wimbledon noch in der Qualifikation an Eva Lys gescheitert.