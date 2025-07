Anastasia Pavlyuchenkova war am Sonntag die Leidtragende eines viel beachteten Aussetzers des "Live Electronic Line Calling" (ELC).

Linienrichter durch KI ersetzt

Insgesamt fast 63 Millionen Euro Preisgeld werden beim Rasen-Klassiker in Wimbledon für die Spieler ausgeschüttet. Sorgenfrei lebt im Profitennis aber längst nicht jeder.

Längst nicht jedem gefällt, dass nun die KI allein entscheidet, ob ein Ball im Feld oder im Aus ist. Auf der ATP- und WTA-Tour ist das längst Alltag und nach den ersten sechs Tagen schien die Diskussionen in Wimbledon ebenfalls abgeebbt. Bis das System am Sonntag versagte.

Kartal gewann den wiederholten Ballwechsel und das Spiel. Pavlyuchenkova sagte zum Schiedsrichter: "Weil sie von hier ist, können sie (die Verantwortlichen Anm. d. Red.) sagen, was sie wollen."

Menschlicher Fehler?

Danach wandelte sie ihre Wut um, rettete sich in den Tiebreak und zog letztlich knapp mit 7:6, 6:4 in das Viertelfinale ein. Die Aufregung aber war so groß, dass sich das Turnier gezwungen sah, Medienanfragen mit einem Statement zu beantworten.