Tennis: Venus Williams feiert Comeback-Sieg im Einzel

K kikiki Vor 1 Tag

Wenn die Stimmung in Sachen Gendern nicht schon so aufgeheizt wäre, würde ich mich gern auf einen neuen Begriff wie "Frauschaft" einlassen wollen. Das ist ein Wort, das sich gut sprechen lässt, man könnte sich schnell dran gewöhnen. Aber derzeit sind viele Menschen leider so polarisiert, dass man am Ende mit einer so kleinen sprachlichen Anpassung Leute unnötig auf die Barrikaden bringt. Vielleicht doch lieber nur von "Team" sprechen und schreiben, wie andere hier vorgeschlagen haben.