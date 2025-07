Der Weltranglisten-Dritte ist nach wie vor auf der Jagd nach seinem ersten Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere . Nach dem Erstrunden-Aus zuletzt in Wimbledon hatte der 28 Jahre alte Olympiasieger von 2021 über mentale Probleme gesprochen. Seine Teilnahme am Turnier in Gstaad in dieser Woche hatte er abgesagt.