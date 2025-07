Tennisspielerin: Venus Williams (45) siegt bei Comeback im Doppel

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Venus Williams hat sich 16 Monate nach ihrem letzten offiziellen Match mit einem Sieg im Doppel auf der WTA-Tour zurückgemeldet. Die 45 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich an der Seite ihrer 22 Jahre jüngeren Landsfrau Hailey Baptiste beim Turnier in Washington D.C. gegen Eugenie Bouchard (Kanada) und Clervie Ngounoue (USA) mit 6:3, 6:1 durch.

Williams: Doppel als Einstieg besonders schwierig

Es sei ein "Unterschied wie Tag und Nacht", sich auf ein Turnier statt wie im letzten Jahr auf eine Gebärmutteroperation vorzubereiten. Zuletzt hatte die fünfmalige Wimbledonsiegerin im März 2024 in Miami aufgeschlagen. In Washington D.C. steht für Williams nun im Einzel in der deutschen Nacht zu Mittwoch das US-Duell mit Peyton Stearns (USA) in der ersten Runde an.