Alexander Zverev und Jannik Sinner waren zuletzt beide angeschlagen: Sinner sagte nun seine Teilnahme am Mixed bei den US Open ab. Zverev ist heute gleich zweimal gefordert.

Nach der Aufgabe im Cincinnati-Finale gegen Carlos Alcaraz zieht Jannik Sinner seine Teilnahme am Mixed-Event der US Open zurück. Quelle: action press

Erst gestern musste Jannik Sinner im Finale von Cincinnati aufgeben, zu geschwächt um weiterzuspielen. Kurzfristig sagt er nun auch seine Teilnahme am Mixed-Wettbewerb der US Open ab.

Nach Alexander Zverev ist Sinner der nächste Star, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

Völlig ausgelaugt wirkt Alexander Zverev bei seiner 4:6, 3:6-Niederlage in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz. Hitze und Luftfeuchtigkeit machen offenbar zu schaffen. 17.08.2025 | 0:41 min

Dass sich ausgerechnet Sinner und Zverev heute beim reformierten und viel diskutierten Mixed-Event bei den US Open in New York gegenüberstehen sollten, wirkte in diesem Zusammenhang wie ein schlechter Scherz. Geplant war es aber so - rund 24 Stunden nach Sinners Aufgabe gegen seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz.

Mixed-Turnier in nur zwei Tagen ausgespielt

Mit der Tschechin Katerina Siniakova sollte Sinner heute in New York auf Zverev und die Schweizerin Belinda Bencic treffen. Das Siegerduo würde noch heute Abend das Zweitrundenmatch bestreiten.

Schließlich will der verantwortliche US-Tennisverband USTA das Event attraktiver gestalten: An nur zwei Tagen soll der Gewinner ermittelt werden, die Sätze werden dafür gekürzt.

Ersatzgegner für Zverev und Bencic

Wenige Stunden vor dem Duell sprang Sinner aber ab. Die Veranstalter teilten die Absage des Weltranglistenersten am Dienstagnachmittag deutscher Zeit mit. Zverev und Bencic bekamen das US-Duo Danielle Collins und Christian Harrison als Ersatzgegner - und keine verlängerte Pause.

"Bei mir dreht sich alles", hatte Zverev beim Halbfinal-Match gegen Alcaraz in Cincinnati einem Mediziner offenbart. Sinner erging es ähnlich, der 24-Jährige aber setzte Prioritäten.

Die US Open seien "auf jeden Fall das Hauptziel hier in den USA. Im Moment ist Erholung das Wichtigste", sagte der Weltranglistenerste, der im Einzelwettbewerb (ab 24. August) als Titelverteidiger an den Start geht:

Ich werde bereit sein, alles zu geben. Jetzt ein paar Tage Erholung, dann geht es wieder zurück an die Arbeit, und hoffentlich sind wir dann bereit. „ Jannik Sinner

Viele Spiele gehen an die Substanz

Die Termin-Hatz ist immens. Zeit für Regeneration bleibt für die Spieler kaum, manche gehen aber auch bewusst ins Risiko wie Vielspieler Zverev. Dass der Körper irgendwann nachgibt, ist nur die logische Folge. Es stellt sich die Frage, ob gerade jetzt ein guter Zeitpunkt für ein "Showturnier" wie das Mixed-Event ist.

Alcaraz empfindet die Ansetzung des Spektakels, das in der Szene seit Monaten für Wirbel sorgt, als "nicht die beste, um ehrlich zu sein". Der Spanier outete sich aber auch als großer Fan: "Das Konzept des Turniers liebe ich." Die Veranstalter versprechen sich ebenfalls viel. Schließlich ergibt sich eine weitere Gelegenheit, die Stars live zu sehen. Egal, in welcher Verfassung.

Der Mixed-Wettbewerb Insgesamt 16 Teams spielen bei den US Open um den Titel im gemischten Doppel. Der Wettbewerb wird erstmals unter der Woche vor dem eigentlichen Auftakt des Grand-Slam-Turniers und nur an zwei Tagen ausgetragen (19. und 20. August). Zverev und Bencic haben sich über ihre Positionen in der Einzel-Weltrangliste qualifiziert. Acht Plätze wurden durch Wildcards vergeben - sehr zum Ärger der Doppel-Spezialisten.



Mehr Attraktivität durch mehr Stars und mehr Geld? Die Spiele werden mit verkürzten Sätzen absolviert und finden in den großen Stadien statt. Das Preisgeld für das Siegerteam wird auf eine Million US-Dollar erhöht. In der Regel nehmen die Topstars nicht am Mixed-Wettbewerb teil, um sich auf das Einzel zu fokussieren.

