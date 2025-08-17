Sorge vor US Open: Tennis: Entkräfteter Zverev verpasst Finale

Alexander Zverev scheidet beim ATP-Masters in Cincinnati im Halbfinale aus. Die körperliche Verfassung der deutschen Nummer eins bereitet vor den US Open große Sorgen.

Alexander Zverev unterliegt Carlos Alcaraz im Halbfinale von Cincinnati. Quelle: dpa

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Cincinnati nach großen körperlichen Problemen das Finale verpasst. Der völlig entkräftete Tokio-Olympiasieger unterlag im Halbfinale des Hartplatzturniers dem spanischen Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz 4:6, 3:6.

Eine Woche vor Beginn der US Open hatte der 28-Jährige sichtlich mit den hohen Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit zu kämpfen. Im zweiten Satz nahm Zverev beim Stand von 1:2 ein medizinisches Timeout und verließ den Platz.

Nach sechs Ballwechseln stand der Sieg im fortgeführten Match gegen Nakashima fest. Wenig später führte Zverev im Achtelfinale 7:5, 3:0 gegen Chatschanow, als der Russe aufgab. 14.08.2025 | 0:45 min

Kreislaufprobleme stoppen Zverev

Nach seiner Rückkehr schleppte er sich unter erkennbaren Kreislaufproblemen durch den Rest der Partie. Alcaraz spielte nicht fehlerfrei, nutzte aber Zverevs Schwächephasen und Probleme konsequent. Der Spanier gewann die letzten zwölf Punkte des Matches in Serie.

Plötzlich fühlte er sich schlecht, und ich dachte mehr darüber nach, wie er sich fühlte, anstatt gutes Tennis zu spielen. „ Carlos Alcaraz über Zverev im Halbfinale

Alcaraz weiter: "Es war hart, und ich wünsche ihm einfach alles Gute." Zverev, der an Diabetes leidet, blieb dennoch bis zum Ende auf dem Platz und holte im zweiten Satz nach dem Verlust seines Aufschlags sogar noch ein Break.

Zverev: "Bei mir dreht sich alles"

Wann immer möglich, setzte er sich und legte Eispackungen auf seine Schultern. "Bei mir dreht sich alles", sagte er in einem Timeout. Im Finale kommt es nun erneut zum Gigantenduell zwischen Alcaraz und dem Italiener Jannik Sinner – es ist das vierte Endspiel der beiden Rivalen in diesem Jahr. Sinner hatte zuvor den französischen Qualifikanten Terence Atmane geschlagen und war an seinem 24. Geburtstag ins Endspiel eingezogen.

Für Zverev bleibt vor den US Open nicht viel Zeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 24. August in New York.

