Tennisprofi Mats Rosenkranz wegen Duschpause disqualifiziert

Ein Sprung unter die Dusche hat den deutschen Tennisspieler sein Match bei der ATP Challenger Tour in Griechenland gekostet. Der Profi wurde disqualifiziert.

Eine Dusche im Match kostete Mats Rosenkranz einen möglichen Sieg (Archivbild) Quelle: imago

Der deutsche Tennisprofi Mats Rosenkranz ist im Achtelfinale der ATP-Challengers-Tour im griechischen Hersonissos disqualifiziert worden, weil er in einer Satzpause unter die Dusche ging.

Rosenkranz hatte bei Temperaturen um die 35 Grad den ersten Satz gegen den Italiener Pietro Orlando Fellin mit 7:5 gewonnen. In der Satzpause ging er vom Platz. Als er zurückkehrte, wurde er vom Schiedsrichter disqualifiziert. Der Grund: Duschen ist im ATP-Regelwerk nicht erlaubt.

Rosenkranz: "Ich kannte die Regel nicht"

"Ich habe mich zehn Sekunden einfach nur abgeduscht. Ich wusste nicht, dass ich das nicht darf", sagte Rosenkranz noch auf dem Platz. Der 26-Jährige weiter: "Der Schiedsrichter meinte, dass er mir das gesagt hat, aber er hat es mir nicht gesagt. Ich kannte die Regel nicht."

X-Post Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Duschen nicht erlaubt, egal wie kurz

Laut ATP-Regelwerk ist Duschen während eines Matches nicht erlaubt, egal wie lange, um eine strikte Durchsetzung der Anti-Doping-Gesetze zu gewährleisten. "Toiletten- oder Kleiderwechselpausen dürfen nur während einer Satzpause genommen werden und können für keinen anderen Zweck genutzt werden", heißt es im ATP-Regelwerk.

Nach sechs Ballwechseln stand der Sieg im fortgeführten Match gegen Nakashima fest. Wenig später führte Zverev im Achtelfinale 7:5, 3:0 gegen Chatschanow, als der Russe aufgab. 14.08.2025 | 0:45 min

Rosenkranz ist nicht der erste Profi, dem dieses Missgeschick passiert. Der US-Amerikaner Nicolas Moreno De Alboran war im September 2022 aus demselben Grund disqualifiziert worden.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel