Tennis: Sinner muss in Cincinnati gegen Alcaraz aufgeben

Nach Alexander Zverev ist auch Jannik Sinner beim Tennis-Masters in Cincinnati am Ende seiner Kräfte. Das Traumfinale gegen Carlos Alcaraz kann der Italiener nicht zu Ende spielen.

Sinner mit teils haarsträubenden Fehlern

Beim Stand von 0:5 im ersten Satz rief Sinner bei Temperaturen von über 30 Grad in Ohio den Physio, mit feuchten Augen erklärte der Weltranglistenerste, er fühle sich "einfach zu schlecht". Auf dem Platz hatte er sich zuvor teils haarsträubende Fehler geleistet und kraftlos gewirkt.

Alcaraz sagte, dies sei "nicht die Art, wie ich gewinnen will". Der Spanier baute seinen Kontrahenten mit warmen Worten auf: "Ich verstehe, wie du dich fühlst. Du bist ein wahrer Champion. Du wirst stärker zurückkommen."

US Open beginnen in wenigen Tagen

Wenige Tage vor Beginn der US Open in New York (ab 24. August) gibt die Verfassung von Sinner Rätsel auf. Der Hartplatz-Spezialist ist in Flushing Meadows der Titelverteidiger und soll eigentlich schon am Dienstag im Mixed wieder auf dem Platz stehen.

Der Südtiroler ist an der Seite der Tschechin Katerina Siniakova gemeldet und soll auf Deutschlands Topstar Alexander Zverev und dessen Partnerin Belinda Bencic treffen.

Auch Zverev gegen Alcaraz am Limit

Zverev war in Cincinnati zwei Tage zuvor bei seiner Halbfinal-Niederlage gegen Alcaraz körperlich ebenfalls am Limit und schleppte sich am Ende nur noch über den Platz.

