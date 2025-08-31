Alexander Zverev scheitert bei US Open in dritter Runde

Alexander Zverevs Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist einmal mehr jäh geplatzt. Der Weltranglistendritte unterlag in dem an Position 25 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Alexander Zverev ist in der dritten Runde der US Open überraschend ausgeschieden. Quelle: AP

Alexander Zverev ist bei den US Open überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Der beste deutsche Tennisspieler verlor beim Grand-Slam-Turnier in New York mit 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6 gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime.

Knapp zwei Monate nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon muss der Hamburger damit die nächste Enttäuschung hinnehmen und weiter auf seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel warten.

Im reformierten Mixed-Wettbewerb war Alexander Zverev mit seiner Partnerin Belinda Bencic (Schweiz) im Achtelfinale ausgeschieden. 20.08.2025 | 0:58 min

Probleme mit Oberschenkel?

Während der Partie gegen Auger-Aliassime (Platz 25 Weltrangliste) fasste sich der Weltranglisten-Dritte aus Hamburg an den hinteren Oberschenkel. Zuvor hatte Zverev berichtet, dass ihm sein Rücken weiter Probleme bereite.

Das werde in den nächsten zwei Wochen auch nicht weggehen, hatte der 28-Jährige gesagt.

Völlig ausgelaugt wirkt Alexander Zverev bei seiner 4:6, 3:6-Niederlage in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz. Hitze und Luftfeuchtigkeit machen offenbar zu schaffen. 17.08.2025 | 0:41 min

Vor dem Achtelfinale war Zverev, der von den vorherigen acht Vergleichen mit Auger-Aliassime sechs gewonnen hatte, bei den US Open zuletzt 2018 gescheitert.