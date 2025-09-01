Überraschung bleibt aus: Struff chancenlos gegen Djokovic

Überraschung bleibt aus:US-Open: Struff chancenlos gegen Djokovic
Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open die erhoffte Überraschung gegen Novak Djokovic verpasst. Damit ist auch der letzte verbliebene Deutsche ausgeschieden.
Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat bei den US Open die Überraschung gegen Novak Djokovic verpasst. Im Achtelfinale musste sich der Warsteiner dem Grand-Slam-Rekordsieger nach einer einseitigen Partie mit 3:6, 3:6, 2:6 geschlagen geben.
Nach dem frühen Scheitern von Alexander Zverev ist damit auch der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi beim Turnier in New York ausgeschieden.
"Ich bin sehr zufrieden mit der Performance", sagte Djokovic, der nach einer starken Leistung bereits nach 1:49 Stunden seinen zweiten Matchball verwandelte:
Struff reist mit 400.000 US-Dollar Preisgeld ab
Für Struff, der große Probleme mit seinem Aufschlag offenbarte, klappte es auch im achten Anlauf nicht mit einem Sieg über den Serben. Nach einem zuvor überragenden Turnier tritt der Qualifikant aber immerhin mit 400.000 US-Dollar Preisgeld die Heimreise an.
Er hatte auf seinem Weg ins Achtelfinale unter anderem den Dänen Holger Rune und den Vorjahreshalbfinalisten Frances Tiafoe ausgeschaltet.
Für Djokovic geht die Rekordjagd weiter
Wie in den Runden zuvor hatte Djokovic auch gegen Struff körperliche Beschwerden und rief nach dem gewonnen ersten und zweiten Satz den Physiotherapeuten auf den Platz. Stoppen ließ er sich davon nicht.
Dank des Viertelfinaleinzugs kann Djokovic weiter auf seinen 25. Grand-Slam-Titel hoffen, mit dem er zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court aufsteigen würde.
Der 38-Jährige bekommt es im Kampf um das Erreichen des Halbfinales mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun.
