Sieg gegen Weltranglisten-Elften: Struff schlägt Rune bei US Open

Tennis - US Open:"Brutal emotional": Struff schlägt Rune
Jan-Lennard Struff musste bei den US Open in die Qualifikation, um es ins Hauptfeld zu schaffen. Nun schlägt er den Weltranglisten-Elften Holger Rune und steht in Runde drei.
Nach seinem entscheidenden 28. Ass riss Aufschlagriese Jan-Lennard Struff die Arme in den New Yorker Nachthimmel und hüpfte unter dem Jubel der Fans wie ein Teenager über den Platz. "Das ist einfach verrückt", sagte der 35 Jahre alte Westfale, nachdem er sich bei den US Open in einem Fünfsatz-Krimi mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 gegen den dänischen Topmann Holger Rune in die dritte Runde gefightet hatte.
Spätestens nach dieser Glanzvorstellung sind die zähen vergangenen Monate, in denen er bis auf Platz 144 des ATP-Rankings abrutschte, vergessen. "Das tut natürlich sehr gut", sagte der Routinier am "Sky"-Mikro.
Publikum in New York feiert Struff
In New York hat sich "Struffi" zu einem kleinen Publikumsliebling entwickelt. "Was die Fans hier vor allem im fünften Satz abgerissen haben, war genial", sagte der baumlange Westfale, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte. "Das war heute brutal emotional."
Zu Struffs Fans zählt auch Boris Becker. "Das freut mich sehr für ihn. Er ist ein so sympathischer Mann", sagte Becker, einst Runes Coach, bei "Sporteurope.tv".
Nächstes Spiel gegen US-Amerikaner Frances Tiafoe
Struff schrieb zudem ein wenig deutsche Tennisgeschichte: Er ist nun der älteste deutsche Spieler, der bei einem Grand Slam einen Top-20-Profi geschlagen hat. "Das soll jetzt wohl heißen, dass ich alt bin?", fragte Struff in gespielter Empörung. Seine New-York-Reise führt ihn nun zum Duell mit einem anderen Publikumsfavoriten, dem an Nummer 17 gesetzten Frances Tiafoe (USA).
In einem möglichen Achtelfinale - es wäre sein drittes bei einem Grand Slam nach Paris 2019 und 2021 - könnte es dann gegen den Novak Djokovic gehen.
Rune verlor schon öfter gegen Struff
Favorit Rune war mit ganz schlechten Erinnerungen ins Duell mit Struff gegangen. Im zuvor einzigen Aufeinandertreffen hatte der Deutsche den Dänen demontiert: Klarer als beim 2:6, 0:6 im Halbfinale von München 2024, wo sich Struff später seinen einzigen ATP-Titel sicherte, hat Rune als Profi nie verloren.
Und Struff ärgerte den 13 Jahre jüngeren Dänen, aktuell Nummer elf der Welt, erneut. Von Anfang an hielt er mit überragendem Serve-and-Volley-Spiel stark dagegen. Der heißblütige Däne wirkte genervt. Im Tiebreak des ersten Satzes lag Struff 3:5 hinten, holte sich dann aber mit vier Punkten in Serie den Durchgang. Im zweiten Satz riss sich Rune dann zusammen, spielte ruhiger und besser. Doch Struff kam in Satz drei stark zurück und schaffte die erneute Satzführung.
Im vierten Satz breakte Struff zum 3:2 und hatte den Coup vor Augen. Doch plötzlich wackelte er beim Aufschlag, Rune rettete sich in den Entscheidungssatz. Aber auch dort hatte Struff, der weiter eine ausgezeichnete Körpersprache behielt und sich ständig anfeuerte, seine Chancen und nutzte eine zum vorentscheidenden Break zum 6:5. Am Ende gewann er den entscheidenden Satz 7:5.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zu den US Open
45-Jährige mit Erstrunden-Aus:New York bejubelt Venus Williams bei Comeback
- mit Video
Russe sorgt für Tennis-Eklat:Medwedews bizarrer Ausraster bei US Open