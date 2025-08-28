Sieg gegen Weltranglisten-Elften: Struff schlägt Rune bei US Open

Jan-Lennard Struff musste bei den US Open in die Qualifikation, um es ins Hauptfeld zu schaffen. Nun schlägt er den Weltranglisten-Elften Holger Rune und steht in Runde drei.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jan-Lennard Struff (Bild) gegen den Dänen Holger Runde die Oberhand behält. Quelle: imago images

Nach seinem entscheidenden 28. Ass riss Aufschlagriese Jan-Lennard Struff die Arme in den New Yorker Nachthimmel und hüpfte unter dem Jubel der Fans wie ein Teenager über den Platz. "Das ist einfach verrückt", sagte der 35 Jahre alte Westfale, nachdem er sich bei den US Open in einem Fünfsatz-Krimi mit 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5 gegen den dänischen Topmann Holger Rune in die dritte Runde gefightet hatte.

Es ist ein brutaler Kampf gewesen, jetzt bin ich einfach glücklich. „ Jan-Lennard Struff

Spätestens nach dieser Glanzvorstellung sind die zähen vergangenen Monate, in denen er bis auf Platz 144 des ATP-Rankings abrutschte, vergessen. "Das tut natürlich sehr gut", sagte der Routinier am "Sky"-Mikro.

Jan-Lennard Struff bezwang in der ersten Runde Mackenzie McDonald nach Satzrückstand. Tatjana Maria ist dagegen ausgeschieden. 26.08.2025 | 0:40 min

Publikum in New York feiert Struff

In New York hat sich "Struffi" zu einem kleinen Publikumsliebling entwickelt. "Was die Fans hier vor allem im fünften Satz abgerissen haben, war genial", sagte der baumlange Westfale, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte. "Das war heute brutal emotional."

Zu Struffs Fans zählt auch Boris Becker. "Das freut mich sehr für ihn. Er ist ein so sympathischer Mann", sagte Becker, einst Runes Coach, bei "Sporteurope.tv".

Nächstes Spiel gegen US-Amerikaner Frances Tiafoe

Struff schrieb zudem ein wenig deutsche Tennisgeschichte: Er ist nun der älteste deutsche Spieler, der bei einem Grand Slam einen Top-20-Profi geschlagen hat. "Das soll jetzt wohl heißen, dass ich alt bin?", fragte Struff in gespielter Empörung. Seine New-York-Reise führt ihn nun zum Duell mit einem anderen Publikumsfavoriten, dem an Nummer 17 gesetzten Frances Tiafoe (USA).

Grand-Slam-Turnier : Das muss man zu den US Open 2025 wissen Die US Open sind traditionell das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres auf der Tennis-Tour. Alles Wichtige zum Hartplatz-Klassiker. von Sebastian Ungermanns FAQ

In einem möglichen Achtelfinale - es wäre sein drittes bei einem Grand Slam nach Paris 2019 und 2021 - könnte es dann gegen den Novak Djokovic gehen.

Rune verlor schon öfter gegen Struff

Favorit Rune war mit ganz schlechten Erinnerungen ins Duell mit Struff gegangen. Im zuvor einzigen Aufeinandertreffen hatte der Deutsche den Dänen demontiert: Klarer als beim 2:6, 0:6 im Halbfinale von München 2024, wo sich Struff später seinen einzigen ATP-Titel sicherte, hat Rune als Profi nie verloren.

Bei den US Open hat sich Novak Djokovic in Runde zwei gekämpft. In seinem Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner Learner Tien wirkte der Serbe aber angeschlagen. 25.08.2025 | 1:05 min

Und Struff ärgerte den 13 Jahre jüngeren Dänen, aktuell Nummer elf der Welt, erneut. Von Anfang an hielt er mit überragendem Serve-and-Volley-Spiel stark dagegen. Der heißblütige Däne wirkte genervt. Im Tiebreak des ersten Satzes lag Struff 3:5 hinten, holte sich dann aber mit vier Punkten in Serie den Durchgang. Im zweiten Satz riss sich Rune dann zusammen, spielte ruhiger und besser. Doch Struff kam in Satz drei stark zurück und schaffte die erneute Satzführung.

Im vierten Satz breakte Struff zum 3:2 und hatte den Coup vor Augen. Doch plötzlich wackelte er beim Aufschlag, Rune rettete sich in den Entscheidungssatz. Aber auch dort hatte Struff, der weiter eine ausgezeichnete Körpersprache behielt und sich ständig anfeuerte, seine Chancen und nutzte eine zum vorentscheidenden Break zum 6:5. Am Ende gewann er den entscheidenden Satz 7:5.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.