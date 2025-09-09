Davis Cup: 17-jähriger Debütant Justin Engel: "Will bereit sein"

Das deutsche Davis-Cup-Team kämpft ab Freitag um die Teilnahme an der Finalrunde. Erstmals nominiert ist der 17-jährige Justin Engel - nur Boris Becker war bei seinem Debüt jünger.

Schnuppert erstmals Davis-Cup-Luft: Tennis-Talent Justin Engel. Quelle: Imago

Justin Engel ist einer der großen Hoffnungsträger im deutschen Tennis. Mit 17 Jahren ist er nun erstmals im Davis-Cup-Team dabei. Engel gehört zur deutschen Mannschaft, die am Freitag (7.00 Uhr MESZ) und Samstag (6.00 Uhr) in Japan um die Teilnahme an der Finalrunde im November (18. - 23.) in Bologna spielt. Bundestrainer Michael Kohlmann nomninerte das Jungtalent für den verletzten Daniel Altmaier nach.

Der Augenblick seiner ersten Berufung in das Davis-Cup-Team sei "ein unglaublicher Moment" gewesen, so Engel: "Ich konnte es erst einmal gar nicht glauben."

Ich will bereit sein, wenn ich gebraucht werde. „ Davis-Cup-Neuling Justin Engel

Justin Engel gilt als größtes Talent im deutschen Tennis. Trainiert von Philipp Kohlschreiber will der 17-Jährige schnell nach oben auf der Profi-Tour. Sein Vorbild: Rafael Nadal. 10.04.2025 | 4:01 min

Nur Boris Becker war bei Davis-Cup-Debüt jünger

Sollte Engel gegen Japan zum Einsatz kommen, wäre er der zweitjüngste Spieler, der jemals für Deutschland in dem traditionsreichen Teamwettbewerb aufgelaufen ist. Nur Boris Becker war einst noch ein paar Monate jünger, als er im März 1985 - also noch kurz vor seinem historischen Wimbledontriumph als 17-Jähriger - für die DTB-Auswahl gegen Spanien debütierte.

Boris Becker fliegt mit 17 Jahren über den Rasen von Wimbledon - und in die Geschichtsbücher: jüngster Sieger, erster Deutscher, Tennis-Ikone. Ein Moment für die Ewigkeit. 03.07.2025 | 13:40 min

Er wolle vor allem "die Atmosphäre aufsaugen, von den erfahrenen Spielern lernen", so Engel. Angeführt wird das deutsche Team von Routinier Jan-Lennard Struff. Auch Yannick Hanfmann sowie die Doppel-Spezialisten Tim Pütz und Kevin Krawietz sind dabei.

Bundestrainer Kohlmann, dessen Team in Abwesenheit von Alexander Zverev in Japan ansonsten einzig aus Ü30-Spielern besteht, setzte mit Engels Nominierung bewusst ein "wichtiges Zeichen für die nächste Generation im deutschen Tennis", wie er sagte.

Alexander Zverev ist bei den US Open überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Er verlor gegen Felix Auger-Aliassime. Auch für Daniel Altmaier ist das Turnier vorbei. 31.08.2025 | 1:19 min

Neben Engel weitere starke deutsche Talente

Die deutschen Tennis-Talente haben in diesem Jahr auf sich aufmerksam gemacht. Engel sammelte erste Matcherfolge auf der ATP-Tour, kam in Stuttgart bis ins Viertelfinale. Als 17-Jähriger ein ATP-Viertelfinale auf Rasen zu erreichen - das schaffte vor Engel zuletzt Boris Becker.

Auch der 17-jährige Diego Dedura aus Berlin bewies beim ATP-Turnier in München auf großer Bühne sein Potenzial, drang bis ins Achtelfinale vor.

Bei den French Open im Sommer sorgten die deutschen Junioren zudem für Furore. Der ebenfalls 17 Jahre alte Schweriner Niels McDonald gewann das Nachwuchsturnier in einem deutschen Finale gegen den Soester Max Schönhaus. Der 18-Jährige steht aktuell auf Rang sechs der Junioren-Weltrangliste.

Justin Engel gelingt beim Tennisturnier auf dem Weissenhof die nächste Überraschung. Als 17-Jähriger ein ATP-Viertelfinale auf Rasen zu erreichen - das schaffte zuletzt Boris Becker. 12.06.2025 | 0:40 min

