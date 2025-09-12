Davis Cup: Struff und Hanfmann bringen Deutschland in Führung

Alexander Zverev fehlt dem Davis-Cup-Team beim Duell mit Japan. Aber auch ohne den Weltranglistendritten läuft es für das deutsche Team von Kapitän Michael Kohlmann.

Nervenstark zum 1:0 gegen Japan: Jan-Lennard Struff. Quelle: AFP

Das deutsche Davis-Cup-Team hat das Ticket für die Endrunde in Bologna fest im Blick: Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann haben ihre Einzel im Duell der 2. Qualifikationsrunde in Japan gewonnen und damit den Grundstein für den Einzug in die Finalrunde gelegt. Nach dem ersten Spieltag steht es damit 2:0.

Struff zeigt starke Nerven gegen Nishioka

Struff machte mit überzeugender Leistung und starken Nerven beim 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 gegen den früheren Weltranglisten-24. Yoshihito Nishioka den Anfang. "Es war ein brutal toughes Match", sagte Struff:

Ich bin sehr glücklich, dass ich einen Punkt für Deutschland holen konnte. Die Partie ist mega eng. „ Jan-Lennard Struff nach seinem Sieg über Yoshihito Nishioka

Yannick Hanfmann legte im Ariake Coliseum nach. Der Karlsruher setzte sich mit 6:3, 6:3 gegen Shintaro Mochizuki durch, die Nummer eins der Gastgeber. "Es war eine sehr solide Leistung heute von mir", sagte Hanfmann: "Wir führen jetzt 2:0 und hoffen, dass wir den fehlenden Punkt holen. Wir sind hergekommen, um das Duell zu gewinnen."

Doppel Krawietz/Pütz könnte alles klar machen

Die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann will mit einem Auswärtssieg die Qualifikation für die Endrunde (18. bis 23. November) perfekt machen. Dafür sind drei Match-Erfolge nötig.

Am Samstag (6:00 Uhr) hat das Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz bereits die Chance, alles klarzumachen. Sollten sie die Entscheidung verpassen, könnten zwei weitere Einzel folgen. Ein Einsatz des erst 17-jährigen Justin Engel, der erstmals im Aufgebot steht, ist dabei vorerst nicht geplant.

Der Weltranglistendritte Alexander Zverev hatte seine Teilnahme abgesagt, er räumt dem Davis Cup nur noch selten Platz in seinem Terminkalender ein. Auch ohne Zverev erreichte das deutsche Team im vergangenen Jahr das Halbfinale.

