Turnen:Ermittlungen im Missbrauchsskandal weiten sich aus
von Sylvia Warnke
|
Im Missbrauchsskandal um Turnerinnen ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen Funktionäre. Unter anderem auch gegen den Präsident des deuschen Turnerbundes.
