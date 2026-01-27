  3. Merkliste
Turnen: Ermittlungen im Missbrauchsskandal weiten sich aus

von Sylvia Warnke

|
Misbrauchsskandal im Turnen

Im Missbrauchsskandal um Turnerinnen ermittelt die Staatsanwaltschaft nun gegen Funktionäre. Unter anderem auch gegen den Präsident des deuschen Turnerbundes.

