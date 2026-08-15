Johannes Liebmann schwimmt das Rennen seines Lebens und holt in Weltrekordzeit EM-Gold über 1.500 Meter - sein zweites in Paris nach den 800 Metern. Oliver Klemet wird Dritter.

Johannes Liebmann ist einer der großen Gewinner der Schwimm-EM in Paris. Über 1.500 Meter holt er schon sein zweites Gold. In Weltrekordzeit. 15.08.2026 | 1:41 min

Der deutsche Schwimm-Shootingstar Johannes Liebmann hat bei der EM in Paris ein zweites Mal zugeschlagen. Der 19-Jährige vom SC Magdeburg gewann das 1.500-Meter-Rennen in Weltrekordzeit von 14:26:29 Minuten vor dem Ungarn Zalan Sarkany. Dritter wurde Liebmanns Teamkollege Oliver Klemet. Die alte Bestmarke hatte Bobby Finke (USA) bei seinem Olympiasieg 2024 in 14:30,67 Minuten geschwommen.

Johannes Liebmann gewinnt bei der EM über die 1.500m Freistil in Weltrekordzeit. Oliver Klemet holt Bronze. Das Rennen relive, Kommentatoren Volker Grube und Christian Keller. 15.08.2026 | 14:36 min

Vor drei Tagen hatte Liebmann schon über die 800-Meter-Distanz gewonnen, damals vor Sven Schwarz (Wassersportfreunde Hannover). Schwarz war über die 1.500 Meter nicht dabei, da pro Verband nur zwei Athleten starten dürfen. Über die längere Strecke hatte Klemet den Vorzug erhalten, da er in der Weltrangliste besser platziert ist.

Die deutsche Mixed-Staffel gewann über 4x200 Meter Freistil überraschend Silber.

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Johannes Liebmann wie Florian Wellbrock

Liebmann tritt mit dem Sieg von Paris in die Fußstapfen seines Trainingskollegen Florian Wellbock, der bei der EM 2018 in Glasgow über 1.500 Meter gewonnen hatte. Zudem ist der Abiturient erst der zweite deutsche Weltrekordler auf der längsten Strecke nach Jörg Hoffmann 1991.

"Ich wusste, dass ich schnell schwimmen kann. Ich wollte schnell angehen, ich wusste, dass es weh tun wird. Aber am Ende die Zeit zu sehen, war noch mal etwas ganz anderes", sagte Liebmann im ZDF und betrieb Understatement:

Eigentlich ist es nur eine persönliche Bestzeit. Ich weiß auch nicht, ob ich noch mal an diese Zeit rankommen kann. „ Weltrekordler Johannes Liebmann

Johannes Liebmann legt vom Start weg los

Auf der längsten Beckendistanz ging Liebmann das Rennen von Beginn an sehr schnell an. Früh setzte er sich mit Zalan Sarkany an die Spitze. Lange konnte der Ungar das Tempo Liebmanns jedoch nicht mitgehen.

"Das ist ein ganz spezielles Rennen", rief der Hallensprecher schon nach gut 700 Metern begeistert und hatte recht.

Standing Ovations vom Publikum

Mit riesigem Vorsprung schwamm Liebmann Gold und einer Fabelzeit entgegen. Für die letzten Bahnen erhob sich das begeisterte Publikum im Centre Aquatique Olympique und schrie Liebmann nach vorne.

Seine Entwicklung ist beeindruckend und schier unglaublich schnell. Mit dem Europarekord auf der 800-Meter-Strecke im April fiel Liebmann erstmals einer breiteren Schwimm-Fangemeinde auf.

Am Mittwoch folgte der EM-Sieg über 800 Meter, erneut in europäischer Rekordzeit. "Wir müssen jetzt alle arbeiten, dass wir wieder an ihn rankommen", sagte Sven Schwarz, der in jenem Rennen Silber holte.

Johannes Liebmann schwimmt in Paris mit Europarekord zu Gold über 800 Meter Freistil. Vizeweltmeister Sven Schwarz holt Silber. 12.08.2026 | 2:43 min

Das scheint eine immer schwierigere Aufgabe zu werden. Die Souveränität, die Liebmann im und neben dem Becken ausstrahlt, dürfte für die Konkurrenz beängstigend sein.

Mixed-Staffel überrascht mit Silber

Die deutsche Mixed-Staffel überraschte über 4x200 Meter mit Silber. Lukas Märtens, Jarno Bäschnitt, Linda Roth und Maya Tobehn schlugen nach 7:25,43 Minuten an. Gold sicherte sich mit 1,3 Sekunden Vorsprung die favorisierten Briten. Bronze ging an die Russen, die als Neutrale Athleten 2,22 Sekunden hinter den Siegern ins Ziel kamen.

Das deutsche Quartett hatte sich am Vormittag als drittschnellstes Team für den Endlauf qualifiziert. Da schwammen noch Timo Sorgius und Nicole Mayer. Für das Finale wurden sie für Märtens und Roth ausgetauscht.

DSV-Sportdirektor Christian Hansmann über den Weltrekord von Johannes Liebmann bei der Schwimm-EM und die Schritte, die der DSV unternommen hat für den Erfolg. 15.08.2026 | 3:12 min

Märtens kann etwas Besonderes schaffen

Auch Melvin Imoudu hatte seine Podestchance. Der Brustschwimmer belegte in 26,87 Sekunden beim Sieg des Italieners Nicolò Martinenghi über 50 Meter aber Platz sechs. Imoudu schlug nach 26,87 Sekunden an.

Am letzten EM-Tag richtet sich der Fokus noch einmal auf Liebmann - und Märtens. Beide starten - wie auch Klemet und Schwarz - über 400 Meter Freistil. Bei den Frauen startet unter anderem Isabel Gose, die bei dieser EM schon zweimal Silber im Becken geholt hat.

Schwimm-EM im Highlightplayer:

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Quelle: dpa / ZDF