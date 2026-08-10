Reit-WM: Favoriten, TV-Zeiten: Was Sie zur Reit-WM wissen müssen

Nach 20 Jahren findet die WM des Reitsports wieder in Aachen statt. Die Vorfreude ist riesig, die Titelchancen aus deutscher Sicht sind gut. Hier alle wichtigen Infos.

Was Sie zur Reit-WM wissen müssen

Am Dienstag startet die Reit-WM in Aachen mit sechs Disziplinen und rund 500.000 erwarteten Besuchern. Die deutschen Reiter rechnen sich gute Chancen aus. 06.08.2026 | 1:35 min

Vom 11. bis 23. August trifft sich die Reitsport-Elite zum ultimativen Kräftemessen in Aachen. In insgesamt sechs Disziplinen werden in der Soers, dem Mekka des Pferdesports, Weltmeisterinnen und Weltmeister ermittelt. Im Fokus stehen dabei vor allem die drei olympischen Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit sowie die Para-Dressur. Auch Voltigieren und Fahren bekommen die große Bühne.

Wo ist die Reit-WM zu sehen?

ARD und ZDF berichten ausführlich über die Reit-WM in Aachen. Das ZDF zeigt den Dressur-GP am Dienstag von 14 bis 18 Uhr im ZDF-Livestream. Am Samstag können Sie die Vielseitigkeit ab 14:20 Uhr im ZDF-Hauptprogramm verfolgen. Auf zdfsportstudio.de können Sie die Dressur von 19 bis 23 Uhr sehen!

Ist die Reit-WM das Gleiche wie die sogenannten "Weltreiterspiele"?

Nein! Zwar ist der Begriff noch immer in viele Köpfe eingebrannt, offiziell gibt es die Weltreiterspiele aber gar nicht mehr. Aufgrund von organisatorischen Problemen und einem Bewerbermangel für das Multisportevent, bei dem alle sechs bis acht Disziplinen des Pferdesports ausgetragen werden müssen, entschied sich der Weltverband FEI, von dem Konzept abzuweichen.

Seit 2022 in Dänemark werden also Weltmeisterschaften ausgetragen - dass diese nun in Aachen gebündelt werden, ist eine Besonderheit.

Welche Bedeutung hat Austragungsort Aachen für Reit-WM?

Nichts ist größer als Aachen, sagt Isabell Werth, die beste Dressurreiterin der Geschichte. In der Reitsportszene hat die Stadt, vor allem die berüchtigte Soers, einen ganz besonderen Stellenwert - nicht nur für die deutschen Reiter. Dort wird jährlich der CHIO ausgetragen, das "Weltfest des Pferdesports".

Isabell Werth freut sich über das "Ja" zur Olympiabewerbung in der Rhein-Ruhr-Region. Die Dressur-Olympiasiegerin sieht einen wirtschaftlichen und emotionalen Mehrwert für Nordrhein-Westfalen. 20.04.2026 | 3:23 min

Von einem Triumph in Aachen träumen alle Reiterinnen und Reiter, umso mehr in diesem Jahr. Zuletzt richtete Aachen die Wettkämpfe 2006 aus und lieferte ein bis heute legendäres Event.

Was passierte bei der letzten Reit-WM in Aachen?

Vor 20 Jahren sahnte Dauerbrennerin Werth zweimal Gold und eine Bronzemedaille ab. Satchmo hieß ihr damaliger Erfolgsgarant. Der Blick in die Ergebnislisten zeigt auch noch einen weiteren Routinier, der zwei Jahrzehnte später nochmal angreifen möchte: Mit der deutschen Mannschaft ritt Marcus Ehning damals zu WM–Bronze im Springreiten, er steht auch in diesem Jahr im Aufgebot.

Wie stehen Isabell Werths Chancen bei dieser Reit-WM?

Allein historisch gesehen: ausgezeichnet. Werth wird um die Medaillen mitreiten, doch die Konkurrenz ist stark. Dem belgischen Shootingstar Justin Verboomen war sie im Vorjahr beim CHIO und auch bei der EM in Crozet in beiden Einzelentscheidungen unterlegen.

Im Team dürfte die Entscheidung knapp ausfallen, 2025 führte Werth die deutsche Mannschaft zu EM-Gold. Doch Großbritannien mit Weltmeisterin Charlotte Fry und auch Dänemark weisen eine hohe Leistungsdichte auf und werden der Equipe um Werth, Frederic Wandres, Katharina Hemmer sowie Raphael Netz den Titel streitig machen.

Wer zählt im Springreiten zu den Favoriten?

Bei den Springreitern geht Richard Vogel in Abwesenheit vom Weltranglistenersten Kent Farrington als Nummer eins auf den Parcours und hat als Europameister große Ziele. Aber wie immer gilt im Springreiten: Eine einzige Stange kann alle Medaillenträume kosten.

In der Mannschaftsentscheidung ist für das Team aus Vogel, Sophie Hinners, Daniel Deußer und Marcus Ehning alles möglich.

Wie sind die deutschen Chancen im Vielseitigkeitsreiten?

Auch im Vielseitigkeitsreiten sind die Aussichten in Einzel und Team glänzend. Ist der dreimalige Einzel-Olympiasieger Michael Jung am Start, ist er immer Favorit.

Auch Tokio-Siegerin Julia Krajewski will angreifen. Stärkste Widersacher werden auch in diesen Disziplinen die Reiterinnen und Reiter aus Großbritannien sein.

Welche Reiter fehlen bei dieser WM?

Zwei deutsche Olympiasieger aus Paris: Jessica von Bredow-Werndl hat ihre Wunderstute Dalera, mit der sie zu vier olympischen Goldmedaillen tanzte, in den Ruhestand geschickt. Seitdem hat sie noch kein neues Spitzenpferd.

Christian Kukuk, der erste deutsche Einzel-Olympiasieger im Springreiten seit 1996, wird aller Voraussicht nach nicht starten. Mit Gold-Pferd Checker steht er nur als Reservist parat.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: sid