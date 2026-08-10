Deutschlands Sprinterinnen über die Hürden sind so stark wie lange nicht. Zwischen Rekordzeiten, EM-Träumen und Tränen wächst eine außergewöhnliche Generation zusammen.

Was hinter dem Boom im deutschen Hürdensprint steckt

Die Deutsche Meisterin über 100 Meter Hürden, Franziska Schuster (Mitte), nebe der Zweitplatzierten Rosina Schneider (r.). Quelle: Witters

Kurz nach dem 100-Meter-Hürden-Finale bei den Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik postete Marlene Meier ein Foto bei Instagram. Darauf sitzt sie gemeinsam mit Rosina Schneider auf dem Boden.

Schneider kämpft mit den Tränen - nicht wegen ihrer eigenen Leistung, sondern wegen der bitteren Gewissheit, dass Meier trotz einer starken Saison die Europameisterschaft in Birmingham verpassen wird. "Ein Träumchen verpufft, ein anderer erfüllt. Geweint und gelacht wird trotzdem zusammen", schrieb Meier dazu.

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Konkurrenz treibt Hürden-Sprinterinnen zu Topleistungen

Es ist ein Bild, das den deutschen Frauen-Hürdensprint in diesem Sommer besser beschreibt als jede Ergebnisliste. Die Konkurrenz ist so stark wie lange nicht mehr.

Sie treibt die Athletinnen zu Höchstleistungen - und sorgt gleichzeitig dafür, dass selbst herausragende Leistungen nicht automatisch für ein EM-Ticket reichen.

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Marlene Meier trotz Top-Zeit nicht bei EM

Denn Meier hatte bei den Deutschen Meisterschaften keineswegs enttäuscht. Die Tochter der Leichtathletik-Legenden Heike Henkel und Paul Meier lief über 100 Meter Hürden starke 12,95 Sekunden.

Eine Zeit, die bislang immer für einen Start bei den Europameisterschaften gereicht hätte. In diesem Sommer aber wird sie in Birmingham fehlen.

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Halbfinale und Finale am Dienstag in Birmingham

Der Grund ist die außergewöhnliche Leistungsdichte in Deutschland. Lia Flotow lief 12,83 Sekunden und erhielt den dritten EM-Platz. Mit dabei sind außerdem Meisterin Franziska Schuster und Vizemeisterin Rosina Schneider.

Am Dienstag, 11. August, wird es für das deutsche Trio Ernst: Das Halbfinale beginnt um 20:55 Uhr, der Endlauf folgt um 22:30 Uhr - beide Rennen sind live im ZDF zu sehen.

Schwimm-EM in Paris und Leichtathletik-EM in Birmingham: Stabhochsprung (F), Hammerwurf (M), 5000 m (F), 100 m Hürden (F), Weitsprung (M), 100 m (M), 400 m (M). Live im Stream. 11.08.2026

In Schlagweite zu Europas Spitze

Schuster stellte als nationale Titelträgerin mit ihrem Sieg in 12,69 Sekunden den Meisterschaftsrekord ein. Schneider lief 12,77 Sekunden. Zeiten, mit denen die beiden Deutschen in Schlagweite zu Europas Spitze kommen.

Zu den Favoritinnen in Birmingham gehören die Schweizerin Ditaji Kambundji, die Polin Pia Skrzyszowska und die Niederländerin Nadine Visser, die um die Medaillen kämpfen dürften. Doch dahinter ist das Feld eng: Wer im Bereich von 12,70 bis 12,80 Sekunden läuft, kann bei einer EM durchaus in den Endlauf rutschen.

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"Wären die anderen nicht so stark und die Konkurrenz nicht so hoch, dann wäre diese Zeit niemals herausgekommen", sagte Schuster nach ihrem DM-Sieg. Auch Schneider sieht genau darin den Schlüssel für die Entwicklung: "Es ist brutal. Es freut mich sehr, dass es jetzt so einen Schub gibt und wir auch in der Breite richtig gut aufgestellt sind."

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Hürdensprint als DLV-Aushängeschild

Der deutsche Frauen-Hürdensprint hat sich damit innerhalb kurzer Zeit von einer Disziplin mit einzelnen Hoffnungsträgerinnen zu einem echten Kraftzentrum entwickelt. Mehr Konkurrenz bedeutet mehr Druck - aber eben auch mehr Qualität.

Für Meier wiederum bedeutet der Boom in diesem Sommer vor allem Schmerz. Doch ihre Reaktion zeigt, warum diese Generation so besonders ist: Sie kämpfen gegeneinander auf der Bahn, aber sie freuen sich miteinander über Erfolge.

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Das Foto aus Wattenscheid ist somit eine Art Sinnbild: Zwei Hürdensprinterinnen sitzen auf dem Boden. Eine weint, weil ihr Traum vorerst geplatzt ist. Die andere weint, weil sie mit ihr fühlt. Genau darin liegt die größte Stärke der deutschen Hürden-Frauen - auch mit Blick auf die EM in Birmingham.

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