Schwimm-Weltrekordler im Interview:Liebmann über seinen Weltrekord - und sein Abi

Johannes Liebmann besteht erst das Abi und schwimmt dann furiosen Weltrekord bei der Schwimm-EM. Der 19-Jährige reflektiert über seine Saison. Oliver Klemet freut sich über Bronze.

Irgendwie denke er es "War eigentlich nur eine normale Bestzeit für mich", sagt der neue Weltrekordhalter über 1.500 Meter Freistil kurz nach dem Rennen im ZDF Interview. Nach der herausragenden Leistung bleibt Johannes Liebmann bescheiden.

Vor kurzem hat der 19-Jährige noch seine Abiturprüfungen abgelegt. Jetzt steht er bei der Schwimm-EM im Rampenlicht. Doch "der Sport ist nicht alles", meint der Schwimmer. Auch nach dem Sport könne er mit seinem Abschluss gut weitermachen. Das sei ihm wichtig.