TV-Fahrplan für die WM:Diese Viertelfinal-Partien zeigen ARD und ZDF live
Noch acht Teams sind bei der WM im Rennen. Im Viertelfinale sind die Spanier erneut im ZDF zu sehen. Die ARD zeigt ebenfalls eine Partie live.
Die Viertelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft stehen fest - und auch die übertragenden TV-Sender. ARD, ZDF und Telekom haben sich auf die Verteilung der vier Live-Übertragungen geeinigt. Das ZDF zeigt die Begegnung zwischen Spanien und Belgien in Los Angeles.
ZDF überträgt Spanien gegen Belgien
ARD: Frankreich – Marokko (Donnerstag, 9. Juli, um 22 Uhr).
ZDF: Spanien – Belgien (Freitag, 10. Juli, um 21 Uhr).
Die anderen Partien werden exklusiv von der Telekom übertragen:
Norwegen – England (Samstag, 11. Juli, um 23 Uhr)
Argentinien/Ägypten – Schweiz/Kolumbien. (Sonntag, 12. Juli, um 3 Uhr)
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Alle Achtelfinal-Partien auf einen Blick
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