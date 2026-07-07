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WM-Viertelfinale: Diese Partien zeigen ARD und ZDF live

TV-Fahrplan für die WM:Diese Viertelfinal-Partien zeigen ARD und ZDF live

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Noch acht Teams sind bei der WM im Rennen. Im Viertelfinale sind die Spanier erneut im ZDF zu sehen. Die ARD zeigt ebenfalls eine Partie live.

Spaniens Rodri feiert den Einzug ins WM-Viertelfinale

Die Spanier bejubeln den Einzug ins Viertelfinale. Dort wartet am Donnerstag in Los Angeles Belgin auf die Iberer.

Quelle: dpa

Die Viertelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft stehen fest - und auch die übertragenden TV-Sender. ARD, ZDF und Telekom haben sich auf die Verteilung der vier Live-Übertragungen geeinigt. Das ZDF zeigt die Begegnung zwischen Spanien und Belgien in Los Angeles.

ZDF überträgt Spanien gegen Belgien

ARD: Frankreich – Marokko (Donnerstag, 9. Juli, um 22 Uhr).
ZDF: Spanien – Belgien (Freitag, 10. Juli, um 21 Uhr).

Die anderen Partien werden exklusiv von der Telekom übertragen:

Norwegen – England (Samstag, 11. Juli, um 23 Uhr)
Argentinien/Ägypten – Schweiz/Kolumbien. (Sonntag, 12. Juli, um 3 Uhr)

WM-Viertelfinale bei ARD und ZDF

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WM-Achtelfinale bei ARD und ZDF

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