WM 2026: Das ist passiert und das steht morgen an

Newsletter zur Fußball-WM:Das ist bei der WM passiert und das steht an
Messi zwischen Frust und Magie, die Schweiz schreibt Geschichte: Die letzten beiden WM-Achtelfinale hatten viel Drama. Jetzt heißt es durchatmen – bevor das Viertelfinale startet.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
wenn Fußball Geschichten schreibt, dann solche: Ein Hauch von Abschied lag bereits über Argentiniens WM-Traum, ehe Lionel Messi (wer auch sonst?) einmal mehr den Zauberstab auspackte. Mit seinem 21. WM-Treffer, einer Vorlage und der Gelassenheit eines Ausnahmekönners riss er seine Albiceleste zurück ins Turnier.
Währenddessen schrieb auch die Schweiz ein neues Kapitel ihrer Fußballgeschichte – und träumt nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen weiter. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihr WM-Märchen auf ganz unterschiedliche Weise am Leben gehalten haben. Das Viertelfinale ist angerichtet und verspricht Großes.
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Das ist bei der WM passiert
120 Minuten lang schenkten sich die Schweiz und Kolumbien nichts, ehe das Elfmeterschießen über Glück, Nerven und Geschichte entschied. Überragend bei der Schweiz: Keeper Gregor Kobel. So behielt die Nati die Oberhand und erfüllte sich einen Traum, der seit 1954 unerreichbar schien: den Einzug ins WM-Viertelfinale. Dort wartet mit Argentinien nun einer der ganz großen Titelanwärter.
Ein Spiel dauert 90 Minuten – und wenn Lionel Messi auf dem Platz steht, ist selbst ein 0:2-Rückstand noch lange kein Grund, an eine Niederlage zu denken. Ägypten hatte das WM-Viertelfinale bereits vor Augen, ehe Argentinien das Spiel innerhalb von zwölf Minuten komplett auf den Kopf stellte. Angeführt von seinem Ausnahmekönner drehte der Weltmeister die Partie und machte aus einem drohenden Aus ein spektakuläres 3:2. Ein Spiel, das man bei dieser WM gesehen haben muss!
Schlagzeilen des Tages
Einmal tief durchatmen, bitte
Nach diesen spannenden Achtelfinal-Partien legt die WM am heutigen Mittwoch ihren ersten Ruhetag ein. Lange dauert die Pause allerdings nicht, denn schon am Donnerstag geht es mit dem ersten Viertelfinale weiter.
Alles Wissenswerte zum ersten Viertelfinale lesen Sie in der nächsten Ausgabe unseres Newsletters.
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Unsere Analyse
Ein Spiel, das alles hatte: Drama, Wendungen und große Emotionen. Nach Argentiniens Last-Minute-Comeback gegen Ägypten gerieten auf beiden Seiten die Gefühle außer Kontrolle. Was hinter den bewegenden Szenen steckt und welche Erkenntnisse der Abend liefert, analysiert ZDF-Autor Frank Hellmann.
Hingucker
Messi und die Elfmeter – diese Beziehung bleibt kompliziert. Erst vergab der Superstar erneut vom Punkt und sah mit Argentinien den WM-Traum bedrohlich wackeln. Dann wechselte er vom Pechvogel zum Hauptdarsteller: Ein Tor, eine Vorlage und plötzlich war das Viertelfinale perfekt. Aber schaut selbst.
Zitat des Tages
Die WM liefert weiter Stoff für Geschichten, die man nicht erfinden könnte. Während manche Teams jubeln und andere Abschied nehmen mussten, bleibt eines sicher: Die großen Momente dieses Turniers sind noch nicht vorbei. Das Viertelfinale kann kommen.
Sportliche Grüße von der
ZDFsportstudio-Redaktion
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