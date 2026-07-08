WM 2026: Das ist passiert und das steht morgen an

Messi zwischen Frust und Magie, die Schweiz schreibt Geschichte: Die letzten beiden WM-Achtelfinale hatten viel Drama. Jetzt heißt es durchatmen – bevor das Viertelfinale startet.

Das ist bei der WM passiert und das steht an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

wenn Fußball Geschichten schreibt, dann solche: Ein Hauch von Abschied lag bereits über Argentiniens WM-Traum, ehe Lionel Messi (wer auch sonst?) einmal mehr den Zauberstab auspackte. Mit seinem 21. WM-Treffer, einer Vorlage und der Gelassenheit eines Ausnahmekönners riss er seine Albiceleste zurück ins Turnier.

Währenddessen schrieb auch die Schweiz ein neues Kapitel ihrer Fußballgeschichte – und träumt nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen weiter. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ihr WM-Märchen auf ganz unterschiedliche Weise am Leben gehalten haben. Das Viertelfinale ist angerichtet und verspricht Großes.

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Das ist bei der WM passiert

120 Minuten lang schenkten sich die Schweiz und Kolumbien nichts, ehe das Elfmeterschießen über Glück, Nerven und Geschichte entschied. Überragend bei der Schweiz: Keeper Gregor Kobel. So behielt die Nati die Oberhand und erfüllte sich einen Traum, der seit 1954 unerreichbar schien: den Einzug ins WM-Viertelfinale. Dort wartet mit Argentinien nun einer der ganz großen Titelanwärter.

Von einem Offensivspektakel konnte man im WM-Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien wahrlich nicht sprechen. Spannend war es dafür bis zum Schluss. 08.07.2026 | 10:27 min

Ein Spiel dauert 90 Minuten – und wenn Lionel Messi auf dem Platz steht, ist selbst ein 0:2-Rückstand noch lange kein Grund, an eine Niederlage zu denken. Ägypten hatte das WM-Viertelfinale bereits vor Augen, ehe Argentinien das Spiel innerhalb von zwölf Minuten komplett auf den Kopf stellte. Angeführt von seinem Ausnahmekönner drehte der Weltmeister die Partie und machte aus einem drohenden Aus ein spektakuläres 3:2. Ein Spiel, das man bei dieser WM gesehen haben muss!

Argentinien trifft im Achtelfinale auf Ägypten. Das Spiel im Re-Live. 07.07.2026 | 186:48 min

Schlagzeilen des Tages

Einmal tief durchatmen, bitte

Nach diesen spannenden Achtelfinal-Partien legt die WM am heutigen Mittwoch ihren ersten Ruhetag ein. Lange dauert die Pause allerdings nicht, denn schon am Donnerstag geht es mit dem ersten Viertelfinale weiter.

Alles Wissenswerte zum ersten Viertelfinale lesen Sie in der nächsten Ausgabe unseres Newsletters.

Unsere Analyse

Ein Spiel, das alles hatte: Drama, Wendungen und große Emotionen. Nach Argentiniens Last-Minute-Comeback gegen Ägypten gerieten auf beiden Seiten die Gefühle außer Kontrolle. Was hinter den bewegenden Szenen steckt und welche Erkenntnisse der Abend liefert, analysiert ZDF-Autor Frank Hellmann.

Hingucker

Messi und die Elfmeter – diese Beziehung bleibt kompliziert. Erst vergab der Superstar erneut vom Punkt und sah mit Argentinien den WM-Traum bedrohlich wackeln. Dann wechselte er vom Pechvogel zum Hauptdarsteller: Ein Tor, eine Vorlage und plötzlich war das Viertelfinale perfekt. Aber schaut selbst.

Nach einem echten Krimi ist Argentinien ins WM-Viertelfinale eingezogen. Superstar Lionel Messi reagierte nach dem Spiel sehr emotional. 07.07.2026 | 0:15 min

Zitat des Tages

Das Leben ist unfair, die Welt ist unfair, aber warum gibt es keine Fairness im Fußball, im Sport? Wir sind ungerecht behandelt worden. „ Hossam Hassan, Nationaltrainer Ägyptens, nach dem WM-Aus gegen Argentinien

Die WM liefert weiter Stoff für Geschichten, die man nicht erfinden könnte. Während manche Teams jubeln und andere Abschied nehmen mussten, bleibt eines sicher: Die großen Momente dieses Turniers sind noch nicht vorbei. Das Viertelfinale kann kommen.

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF