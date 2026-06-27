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Volleyball Nations League: Endrunde für DVV-Team in weiter Ferne

Volleyball Nations League:Finalrunde rückt für DVV-Team in weite Ferne

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Die deutschen Volleyballer haben auf ihrer zweiten Nations-League-Station in Gliwice gegen Gastgeber Polen verloren. Die DVV-Auswahl unterlag dem Titelverteidiger mit 1:3.

Volleyball - Nations League: Polen gegen Deutschland

Volleyball - Nations League: Polen gegen Deutschland

Quelle: IMAGO / Fotostyk

Die deutschen Volleyballer haben auf ihrer zweiten Nations-League-Station in Gliwice gegen Gastgeber Polen verloren. Die DVV-Auswahl unterlag dem Titelverteidiger am Samstag mit 1:3 (25:23, 16:25, 17:25, 15:25).

Volleyball

Die Volleyball-Nations-League der Männer: Polen spielt in Gliwice gegen Deutschland - jetzt im Livestream.

27.06.2026 | 127:30 min

"Wir hatten einen guten Start und sind froh, dass wir im ersten Satz mithalten konnten", sagte Zuspieler Jan Zimmermann im ZDF:

Die Fans haben Polen heute besonders gepusht. Und Polen wollte zeigen, dass sie mehr können als die beiden knappen 3:2-Siege zuletzt.

Zuspieler Jan Zimmermann

Am Sonntag geht es gegen China

Nach drei von vier Spielen in dieser Woche steht das Team von Bundestrainer Massimo Botti insgesamt bei einer Bilanz von drei Siegen und vier Niederlagen. Die Qualifikation für das Final Eight der besten acht Mannschaften wird damit immer mehr zur Herausforderung.

Bevor es ab dem 8. Juli in Serbien in die dritte und letzte Vorrundenphase geht, trifft Deutschland am Sonntag (13.00 Uhr/ZDF-Livestream) auf China. In Belgrad stehen dann die Partien gegen Tschechien, die Niederlande, den Iran und Serbien an.

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Quelle: Reuters

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