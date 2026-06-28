Erste K.o.-Runde bei der WM:Diese Sechzehntelfinal-Partien zeigen ARD und ZDF live
Wer zeigt welches Sechzehntelfinale der WM? Die Partie Deutschland gegen Paraguay läuft live im ZDF. Was noch im Free-TV zu sehen ist.
Die Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft stehen fest - und jetzt auch die übertragenden TV-Sender. ARD, ZDF und Telekom haben sich auf die Verteilung der 16 Live-Übertragungen geeinigt. Schon vorher stand fest, dass das ZDF die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay am Montag (22:30 Uhr) zeigt.
ZDF überträgt Deutschland gegen Paraguay
- ARD: Südafrika - Kanada, 28.06., 21.00 Uhr
- ZDF: Brasilien - Japan, 29.06., 19.00 Uhr
- ZDF: Deutschland - Paraguay, 29.06., 22.30 Uhr
- ARD: Elfenbeinküste - Norwegen, 30.06., 19.00 Uhr
- ARD: England - DR Kongo, 01.07., 18.00 Uhr
- ARD: Belgien - Senegal, 01.07., 22.00 Uhr
- ARD: Spanien - Österreich, 02.07., 21.00 Uhr
- ZDF: Schweiz - Algerien, 03.07., 05.00 Uhr
- ZDF: Australien - Ägypten, 03.07., 20.00 Uhr
- ZDF: Kolumbien - Ghana, 04.07., 03.30 Uhr
Die anderen Partien werden exklusiv von der Telekom übertragen:
- Niederlande - Marokko, 30.06., 03.00 Uhr
- Frankreich - Schweden, 30.06., 23.00 Uhr
- Mexiko - Ecuador, 01.07., 03.00 Uhr
- USA - Bosnien-Herzegowina, 02.07., 02.00 Uhr
- Portugal - Kroatien, 03.07., 01.00 Uhr
- Argentinien - Kap Verde, 04.07., 00.00 Uhr
Alle Sechzehntelfinal-Partien auf einen Blick
ZDFheute Infografik
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