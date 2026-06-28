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WM: Diese Sechzehntelfinal-Partien zeigen ARD und ZDF live

Erste K.o.-Runde bei der WM:Diese Sechzehntelfinal-Partien zeigen ARD und ZDF live

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Wer zeigt welches Sechzehntelfinale der WM? Die Partie Deutschland gegen Paraguay läuft live im ZDF. Was noch im Free-TV zu sehen ist.

Neymar jubelt nach dem Spiel gegen Schottland

Auch das Sechzehntelfinale der Brasilianer gegen Japan wird live im ZDF übertragen.

Quelle: AP

Die Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft stehen fest - und jetzt auch die übertragenden TV-Sender. ARD, ZDF und Telekom haben sich auf die Verteilung der 16 Live-Übertragungen geeinigt. Schon vorher stand fest, dass das ZDF die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay am Montag (22:30 Uhr) zeigt.

ZDF überträgt Deutschland gegen Paraguay

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28.06.2026 | 6:51 min

Die anderen Partien werden exklusiv von der Telekom übertragen:

  • Niederlande - Marokko, 30.06., 03.00 Uhr
  • Frankreich - Schweden, 30.06., 23.00 Uhr
  • Mexiko - Ecuador, 01.07., 03.00 Uhr
  • USA - Bosnien-Herzegowina, 02.07., 02.00 Uhr
  • Portugal - Kroatien, 03.07., 01.00 Uhr
  • Argentinien - Kap Verde, 04.07., 00.00 Uhr

Alle Sechzehntelfinal-Partien auf einen Blick

WM-Sechzehntelfinale übertragende Sender

ZDFheute Infografik

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