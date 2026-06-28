Die Vorrunde bei der Fußball-WM 2026 ist abgeschlossen: Wer hat sich für die K.-o.-Runde qualifiziert? Welche Gruppen-Dritten sind ins Sechzehntelfinale eingezogen? Ein Überblick.

Traumtore aus der Distanz, sehenswerte Spielzüge und akrobatische Abschlüsse. Ein Blick auf die schönsten Tore des WM-Turniers. 28.06.2026 | 6:19 min

Wer ist im Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026? Gruppe A: Mexiko, Südafrika

Mexiko, Südafrika Gruppe B: Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina

Schweiz, Kanada, Bosnien-Herzegowina Gruppe C: Brasilien, Marokko

Brasilien, Marokko Gruppe D: USA, Australien, Paraguay

USA, Australien, Paraguay Gruppe E: Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador

Deutschland, Elfenbeinküste, Ecuador Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden

Niederlande, Japan, Schweden Gruppe G: Belgien, Ägypten

Belgien, Ägypten Gruppe H: Spanien, Kap Verde

Spanien, Kap Verde Gruppe I: Frankreich, Norwegen, Sénégal

Frankreich, Norwegen, Sénégal Gruppe J: Argentinien, Österreich, Algerien

Argentinien, Österreich, Algerien Gruppe K: Kolumbien, Portugal, Demokratische Republik Kongo

Kolumbien, Portugal, Demokratische Republik Kongo Gruppe L: England, Kroatien, Ghana

Gruppe A

In Mexiko-Stadt beendeten makellose Mexikaner am letzten Spieltag der Gruppenphase durch drei Tore die WM-Hoffnungen der Tschechen. Mateo Chávez bei seinem WM-Debüt (55.), Julian Quinones (61.) und Alvaro Fidalgo (90.+4) trafen für den Co-Gastgeber, der als erstes Team bei der XXL-Endrunde alle drei Gruppenspiele gewann.

Südkorea startet überraschend erstmals ohne Stürmerstar Heung-min Son in seinem 13. WM-Spiel. Südafrikas Thapelo Maseko wird zum Helden des Spiels. 25.06.2026 | 6:36 min

Südafrika hat bei seiner vierten WM-Teilnahme erstmals die K.o.-Runde erreicht. Der WM-Gastgeber von 2010 gewann sein letztes Gruppenspiel gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) und löste als Gruppenzweiter direkt das erträumte Ticket fürs Sechzehntelfinale.

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Mexiko Mexiko MEX 3 3 0 0 6:0 6 9 2 Südafrika Südafrika RSA 3 1 1 1 2:3 -1 4 3 Südkorea Südkorea KOR 3 1 0 2 2:3 -1 3 4 Tschechien Tschechien CZE 3 0 1 2 2:6 -4 1 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Mexiko spielt am 1. Juli in Mexiko-Stadt gegen Ecuador.

Die Südafrikaner treffen am Sonntag (21 Uhr MESZ) auf Kanada.

Gruppe B

Die Schweizer dürfen als Gruppensieger in Vancouver bleiben, wo sie bereits im letzten Spiel der Gruppenphase Kanada mit 2:1 geschlagen haben. Kanada schloss trotz der Niederlage gegen die Schweiz seine Gruppe als Zweiter ab. Das heißt: Von Vancouver geht's Richtung Süden, nach Los Angeles. Auch Bosnien-Herzegowina hat sich als Dritter der Gruppe B für die K.o.-Runde qualifiziert.

Kanada will seinen Heimvorteil bei der WM behalten. Bei der Schweiz trumpft Johan Manzambi erneut auf. 24.06.2026 | 8:39 min

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Schweiz Schweiz SUI 3 2 1 0 7:3 4 7 2 Kanada Kanada CAN 3 1 1 1 8:3 5 4 3 Bosnien-Herzegowina Bosnien-H. BIH 3 1 1 1 5:6 -1 4 4 Katar Katar QAT 3 0 1 2 2:10 -8 1 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Kanada spielt am Sonntag (28.6.) gegen Südafrika.

Bosnien-Herzegowina spielt am Donnerstag (2.7.) gegen die USA.

Die Schweiz trifft am Freitag (3.7.) auf Algerien.

Gruppe C

Als Gerade-so-Gruppenerster vor den punktgleichen Marokkanern (nur drei Treffer Differenz) spielt Brasilien am Montag in Houston gegen Japan. Marokko, Vierter bei der WM 2022, spielt am Dienstag in Monterrey gegen die Niederlande. Weit, so weit wie es geht, wollen die Nordafrikaner kommen, idealerweise noch weiter als vor vier Jahren in Katar, wo die Nordafrikaner sensationell ins Halbfinale gestürmt waren. Auf dem Weg dahin ist Marokko voll auf Kurs, nachdem sie die Gruppe C durch den Erfolg im letzten Vorrundenspiel gegen Haiti als Zweiter abschlossen.

Haiti ist bereits ausgeschieden, lässt gegen Marokko jedoch alles auf dem Rasen und erzielt seine ersten Tore bei dieser WM. Beide Teams liefern sich einen spektakulären Schlagabtausch. 25.06.2026 | 9:09 min

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Brasilien Brasilien BRA 3 2 1 0 7:1 6 7 2 Marokko Marokko MAR 3 2 1 0 6:3 3 7 3 Schottland Schottland SCO 3 1 0 2 1:4 -3 3 4 Haiti Haiti HAI 3 0 0 3 2:8 -6 0 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Brasilien spielt am Montag (29.6.) gegen Japan.

Marokko spielt am Dienstag (30.6.) gegen die Niederlande.

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Gruppe D

Der Gruppensieg des WM-Gastgebers USA stand schon vor dem letzten Gruppenspiel fest. Mit überzeugenden Siegen gegen Paraguay (4:1) und Australien (2:0) hatten die Amerikaner das Weiterkommen als Gruppensieger gesichert. Das 2:3 (1:2) gegen die ausgeschiedenen Türken war sportlich bedeutungslos. Dennoch ist die Niederlage für die USA ein Stimmungsdämpfer. Die makellose Gruppenphase wurde verpasst. Das Momentum ist durch das Last-Minute-Gegentor durch den früheren Bundesligaprofi Kaan Ayhan (90.+8) vorerst dahin.

Zum Abschluss der Vorrunde drehen die USA und die Türkei auf. Die Zuschauer in Los Angeles bekommen ein tolles Spiel geboten. 26.06.2026 | 8:59 min

Geteilte Punkte: Australien ist in einem über weite Strecken ereignislosen Duell mit Paraguay in die K.o.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft eingezogen. Der Mannschaft von Trainer Tony Popovic reichte in Santa Clara ein fades 0:0, um sich den zweiten Platz in der Gruppe D zu sichern. Die Südamerikaner auf Rang drei mussten sich mit guter Ausgangslage noch etwas gedulden und sind schließlich auch für das WM-Sechzehntelfinale qualifiziert.

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 USA USA USA 3 2 0 1 8:4 4 6 2 Australien Australien AUS 3 1 1 1 2:2 0 4 3 Paraguay Paraguay PAR 3 1 1 1 2:4 -2 4 4 Türkei Türkei TUR 3 1 0 2 3:5 -2 3 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Paraguay trifft am Montag (29.6.) auf Deutschland.

Die USA spielen am Donnerstag (2.7.) gegen Bosnien-Herzegowina.

Australien spielt am Freitag (3.7.) gegen Ägypten.

Gruppe E

Die Elfenbeinküste hat sich dank Doppelpacker Nicolas Pépé erstmals für die K.o.-Runde einer Weltmeisterschaft qualifiziert und damit das Fußball-Märchen von Curacao gnadenlos beendet. Die Ivorer bezwangen den exzentrischen Außenseiter zum Abschluss der Gruppenphase mit 2:0 (1:0) und kamen nach den vergeblichen Anläufen 2006, 2010 und 2014 erstmals über die Vorrunde hinaus.

Joker-Tore von Deniz Undav, der erste deutsche WM-Treffer durch Felix Nmecha und weitere Highlights: Die zehn Tore der DFB-Elf bei der WM 2026 in der Vorrunde. 26.06.2026 | 5:20 min

Sechs Punkte reichten der Elfenbeinküste hinter dem DFB-Team zu Platz zwei in Gruppe E, Curacao schloss mit einem Zähler ab. Deutschland war nach zwei Siegen in Gruppe E bereits vor der Niederlage im letzten Gruppenspiel für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Auch Ecuador hat die K.o.-Phase erreicht.

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Deutschland Deutschland GER 3 2 0 1 10:4 6 6 2 Elfenbeinküste Elfenbeink. CIV 3 2 0 1 4:2 2 6 3 Ecuador Ecuador ECU 3 1 1 1 2:2 0 4 4 Curaçao Curaçao CUR 3 0 1 2 1:9 -8 1 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Deutschland spielt am Montag (29.6.) gegen Paraguay.

Für die Elfenbeinküste geht es am Dienstag (30.6.) ins Duell gegen Norwegen.

Ecuador trifft am Mittwoch (1.7.) auf Mexiko.

Gruppe F

Die Niederlande siegten zum Gruppenabschluss mit 3:1 gegen Tunesien und beenden Gruppe F als Gruppensieger. Japan löste das Ticket für das WM-Sechzehntelfinale durch ein 1:1 gegen Schweden und landete auf Platz zwei der Gruppe. Auch Schweden ist als Dritter der Gruppe sicher in der K.o.-Runde.

Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit erhöht sich nach der Pause der Unterhaltungswert der Partie Japan - Schweden. Schwedens Top-Torschütze Elanga schlägt wieder zu - mit einem Traumtor. 26.06.2026 | 8:43 min

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Niederlande Niederlande NED 3 2 1 0 10:4 6 7 2 Japan Japan JPN 3 1 2 0 7:3 4 5 3 Schweden Schweden SWE 3 1 1 1 7:7 0 4 4 Tunesien Tunesien TUN 3 0 0 3 2:12 -10 0 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Japan spielt am Montag (29.6.) gegen Brasilien.

Die Niederlande treffen am Dienstag (30.6.) auf Marokko.

Der Duellgegner für Schweden am Dienstag (30.6.) heißt Frankreich.

Gruppe G

Belgien hat sich in Gruppe G den ersten Tabellenplatz und damit den Einzug in die K.o.-Runde gesichert. Die "Roten Teufel" gewannen mit 5:1 gegen Neuseeland, das als Gruppenvierter ausschied. Im Parallelspiel trennten sich Ägypten und Iran mit 1:1 (1:1), die Ägypter treffen als Zweiter im Sechzehntelfinale auf Australien.

Belgien hat bei diesem WM-Turnier noch nicht überzeugen können. Gegen Neuseeland kämpfen die roten Teufel bereits gegen das WM-Aus. 27.06.2026 | 10:13 min

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Belgien Belgien BEL 3 1 2 0 6:2 4 5 2 Ägypten Ägypten EGY 3 1 2 0 5:3 2 5 3 Iran Iran IRN 3 0 3 0 3:3 0 3 4 Neuseeland Neuseeland NZL 3 0 1 2 4:10 -6 1 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Belgien spielt am Mittwoch (1.7.) gegen Sénégal.

Ägypten trifft am Freitag (3.7.) auf Australien.

Gruppe H

Kap Verde steht in der K.o.-Runde und trifft dort auf Argentinien. Vozinha gegen Messi. Der WM-Debütant gegen den Weltmeister. Kap Verde gelang es sogar, durch drei Unentschieden als Gruppenzweiter direkt in das Sechzehntelfinale einzuziehen, das dritte war ein 0:0 gegen Saudi-Arabien - das wiederum nur ein 1:0 gegen die "Blauen Haie" benötigt hätte, um selbst auf Platz zwei hinter Spanien zu springen.

Im Duell der Außenseiter in Gruppe H traf Kap Verde auf Saudi-Arabien. Für beide war der Sprung in die K.o.-Runde noch drin. 27.06.2026 | 5:55 min

Nicht unerwähnt bleiben sollte freilich: Spanien leistete Kap Verde ein wenig Schützenhilfe durch das 1:0 des Europameisters gegen Uruguay reichten dem WM-Neuling drei Punkte zum Weiterkommen. Uruguay wiederum hätte gewinnen müssen, um nicht schon nach der Vorrunde Abschied nehmen zu müssen.

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Spanien Spanien ESP 3 2 1 0 5:0 5 7 2 Kap Verde Kap Verde CPV 3 0 3 0 2:2 0 3 3 Uruguay Uruguay URU 3 0 2 1 3:4 -1 2 4 Saudi-Arabien Saudi-Arabien KSA 3 0 2 1 1:5 -4 2 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Spanien spielt am Donnerstag (2.7.) gegen Österreich.

Kap Verde trifft am Samstag (4.7.) auf Argentinien.

Gruppe I

Mit einem Turbo-Dreierpack von Ousmane Dembélé hat Topfavorit Frankreich die norwegische B-Elf ohne Erling Haaland im letzten Gruppenspiel überrollt und sich als Gruppensieger zum möglichen deutschen WM-Achtelfinalgegner gekürt. Der Vize-Weltmeister feierte so die zweite makellose Gruppenphase nach dem ersten WM-Triumph 1998 im eigenen Land. Beide Teams waren zuvor bereits für die K.o.-Runde qualifiziert. Norwegen-Coach Stale Solbakken veränderte seine Startelf deshalb auf gleich zehn Positionen.

Im Duell um den Sieg in Gruppe I pariert Frankreichs Keeper Maignan den Foulelfmeter des Norwegers Strand Larsen. Tore fallen aber trotzdem. 26.06.2026 | 9:35 min

Im Torrausch Richtung K.o.-Runde: Auch Sénégal hat seine Pflichtaufgabe bravourös erfüllt. Das Team um Topstar Sadio Mané fertigte Außenseiter Irak in Toronto zum Abschluss der Vorrunde mit 5:0 (1:0) ab.

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Frankreich Frankreich FRA 3 3 0 0 10:2 8 9 2 Norwegen Norwegen NOR 3 2 0 1 8:7 1 6 3 Sénégal Sénégal SEN 3 1 0 2 8:6 2 3 4 Irak Irak IRQ 3 0 0 3 1:12 -11 0 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Frankreich spielt am Dienstag (30.6.) gegen Schweden.

Der Gegner für Norwegen am Dienstag (30.6.) heißt Elfenbeinküste.

Sénégal trifft am Mittwoch (1.7.) auf Belgien.

Gruppe J

Österreich hat sich durch das dramatische 3:3 (1:1) im letzten Vorrundenspiel gegen Algerien als Zweiter der Gruppe J den Einzug in die K.o.-Phase der WM gesichert. Auch Algerien zog in die K.o.-Phase ein.

In Gruppe J streiten sich Algerien und Österreich um Platz zwei. Eine der Eckfahnen übernimmt eine Hauptrolle, in der Nachspielzeit wird es verrückt. 28.06.2026 | 9:26 min

Argentinien hatte sich den Gruppensieg bereits am zweiten Spieltag gesichert. Der Titelverteidiger gewann zum Abschluss der Vorrunde mit 3:1 (2:0) gegen Jordanien.

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Argentinien Argentinien ARG 3 3 0 0 8:1 7 9 2 Österreich Österreich AUT 3 1 1 1 6:6 0 4 3 Algerien Algerien ALG 3 1 1 1 5:7 -2 4 4 Jordanien Jordanien JOR 3 0 0 3 3:8 -5 0 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Österreich spielt am Donnerstag (2.7.) gegen Spanien.

Algerien trifft am Freitag (3.7.) auf die Schweiz.

Der Duellgegner für Argentinien heißt am Samstag (4.7.) Kap Verde.

Gruppe K

Die Demokratische Republik Kongo hat sich dank eines 3:1 gegen Usbekistan am letzten Vorrundenspieltag der Gruppe K erstmals in ihrer Geschichte die Teilnahme an der K.o.-Runde gesichert. Die Zentralkafrikaner zogen als Gruppendritter ins Sechzehntelfinale ein.

Mit einem Traumtor von Eldor Schomurodow beginnt die Partie DR Kongo - Usbekistan. Beide Mannschaften wollen es danach wissen - und am Ende klingelt es noch dreimal. 28.06.2026 | 7:28 min

Den Gruppensieg sicherte sich durch ein 0:0 im direkten Duell Kolumbien vor Portugal, beide hatten das Weiterkommen bereits sicher.

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 Kolumbien Kolumbien COL 3 2 1 0 4:1 3 7 2 Portugal Portugal POR 3 1 2 0 6:1 5 5 3 DR Kongo DR Kongo COD 3 1 1 1 4:3 1 4 4 Usbekistan Usbekistan UZB 3 0 0 3 2:11 -9 0 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

Die Demokratische Republik Kongo trifft am Mittwoch (1.7.) auf England.

Portugal spielt am Freitag (3.7.) gegen Kroatien.

Der Gegner für Kolumbien am Samstag (4.7.) heißt Ghana.

Gruppe L

England hat sich nach dem sicheren Einzug ins WM-Sechzehntelfinale den Gruppensieg gesichert. Das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel gewann zum Abschluss in Gruppe L mit 2:0 gegen das bereits ausgeschiedene Panama, das sich ohne Punkt und Tor von der Endrunde verabschiedet.

In New York New Jersey ging es für England gegen Panama darum, den Gruppensieg zu sichern. Bei der Partie erreichte Bayern-Stürmer Harry Kane eine persönliche Bestmarke. 28.06.2026 | 9:57 min

Platz zwei ging an Kroatien, das parallel 2:1 (1:0) gegen Ghana siegte. Auch Ghana ist für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Tabelle

Livetabelle Plz Sp. S. U. N. Tore Diff. Pkt. 1 England England ENG 3 2 1 0 6:2 4 7 2 Kroatien Kroatien CRO 3 2 0 1 5:5 0 6 3 Ghana Ghana GHA 3 1 1 1 2:2 0 4 4 Panama Panama PAN 3 0 0 3 0:4 -4 0 Nächste Runde

Ausblick: Sechzehntelfinale

England spielt am Mittwoch (1.7.) gegen die Demokratische Republik Kongo.

Kroatien trifft am Freitag (3.7.) auf Portugal.

Der Gegner für Ghana heißt am Samstag (4.7.) Kolumbien.

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Quelle: SID